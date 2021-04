Wasiirka Amniga Oo ka Hadashay Dagaalka ka Socda Muqdisho.

Weeraro hubeysan ayaa ka socda magaalada Muqdisho, Mucaaradka qaar kamid ah ayaa sheegay in weeraro lagu soo qaaday guryahooda ayna wadaan iska difaac.



Wasiirka Amniga ee Soomaaliya ayaa beeniyey warka musharaxiinta isagoo sheegay in shacabka Muqdisho ay is dajiyaan oo aysan qeyb ka noqon dagaalo uu sheegay in lasoo xawilay.

M/weynihii hore Xassan Sheekh ayuu beeniyey in la weeraray, taas bedelkeeda ayuu sheegay in ay Ilaalo u yihiin ciidamada Madaxtooyada.

Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa si kulul uga hadlay weerar galabta ay hoygiisa kusoo qaadeen ciidamo ka amar qaata Farmaajo.

Madaxweyne Hassan Sheikh ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay wixii dhowr jeer horey looga digay in uu weli Farmaajo ku dhiiran yahay, isagoo mar kale ka digay khatarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka.