Wasiiro iyo Masuuliyiin kale Oo Gaaray Deegaano Saakay la Weeraray.(Sawirro)

Wasiirka amniga Galmudug Mudanne Maxamed Cabdi Aadan (Gaboobe) oo u wehliyo Sanator Saciid Siyaad Shirwac iyo masuuliyiin kale oo katirsan maamulka Galmudug ayaa gaaray deeqaanka Qaayib ee hoostaga degmada Baxdo.

Deegaankan waxaa saakay weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah ku qaaday dagaalyahano katirsan Al Shabaab, waxaana qaraxyada kaddib halkaasi ka dhacay dagaal culus oo saacado badan socday.

Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa ciidamada qalabka sida ee dowladda, kuwa Galmudug iyo ciidanka degaanka ku amaanay siday uga hortageen weerarkii Al Shabaab saakay kusoo qaadeen deegaanka .

Wasiirka ayaa ammar ku bixiyay in lasii wado dagaalka dalka Looga xoreynaayo kooxda Al-shabaab, waxa uuna sheegay in ciidamada diyaar u yihiin in kooxdaasi sii baacsadaan kana saaraan guud ahaan deegaanada Galmudug.

Weerarka Al Shabaab saakay ku qaadeen deegaanka Qaayib oo dhawwaan laga saaray ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana dagaalka guulo ka kala sheegtay Galmudug iyo Al Shabaab.