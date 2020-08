Wasiiro ku Fashilmay Inay Reer Awdal ku Qanciyaan Galista Doorashooyinka Ee ay Tabashada ka Muujiyeen.

Waxaa maalmihii ugu denbeeyay magaalada Boorama ka taagan muran ka dhashay qabsoomida doorashooyinka Somaliland oo lagu salaynayo saami qaybsiga reer awdal ay mudaba tabasho ka muujinayeen, taasoo muuqata in lagu kala qaybsan yahay.

Xiisadan ayaa noqotay mindi ku taagan xukuumada Biixi, waxana ay geed dheer iyo mid gaaban ba u fuushay sidii ay u furfuri lahayd isku duubnida odayaasha, dhinyarada iyo xildhibaanada labada gole ee gobolka ka soo jeeda oo dareen midaysan ka qaatay arintan, waxana ay tani sababtay inay wasiiro sumadoodu tahay in odayaashoodu dhaqanku ay safka hore kaga jiraan qadiyadan ay u soo dirto Boorama.

Wasiir Axmed Muumin Seed iyo Wasiir Cumar Cali Cabdilaahi oo ay ka muuqato inay ku baraarugeen go’aanka adag ee Suldaan Dhawal iyo Suldaan Samatar ka qaateen qadiyada Saami-qaybsiga ayaa waxa ay dhufays ka qoteen Boorama labadii Todobaad ee u denbeeyay, waxana ay ka wadaan olole aan wali midho dhalin oo ay oday dhaqameedka ku kala jabinayaan si ay uga soo saaraan haba yaraatee qayb ku adinta in doorashadu qabsoomayso.

Guud ahaan inkasta oo ay labada wasiir isku dan u socdaan, hadana waxa uu mid walba wataa qorshahiisa hoose, waxana ay si gooni gooni ah ula shirayaan beelaha ay ku abtirsadaan iyo odaydhaqameedka ay wasiirada u yihiin.

Shirarkan oo aan ahayn kuwo waqti go’an leh, waxa muuqata in ay wali is mari waa u badan tahay natiijadoodu sababta oo ah lama hayo cid war baahinta u soo bandhigtay wixii laga wada hadlay iyo wixii lagu heshiiyay.

Mararka qaar waxa muuqda in goobaha ay wasiiradani ka wadaan sandulaynta ay ka muuqdaan ciidamo amni oo aan la garanayn in ay amniga wasiiirada lagu gacan saydhay sugayaan iyo in ay sugayaan amniga odayaasha u galaya ama ka soo baxaya, waxaana xusid mudan in bulshada qaar ay wasiiradan kala kulmaan aflagaado sababi karta gacan ka hadal, waxase biyo kama dhibcaan ah in ay ka go’an tahay wasiiradan in ay cid uun u helaan taageerada ay raadinayaan.

Yeelkeede, waxa uu gundhigu yahay in Wasiiradan ku sugan magalada Borama ay u muuqdaan kuwo ku fashilmay inay bulshada ku qanciyaan in bilaa saami la galo doorashooyinka Somaliland, guul-darada ugu waynise waxa ay ka haystaa iyaga oo aan marka laga reebo shilimaaad sida dheemaalka looga daadsaday mooyee, aanan bulshada la hor iman qorshe lagu qanco si looga tanaasulo mawqifka laga qaatay saami qaybsiga.

Gunaanadkuse waxa uu yahay in camalka ay Boorama ka hayaan maanta iyo shilimaadka ay sahayda u sitaanba in ay yihiin laba shay oo aan gacan-ta ugu jirin wasiir Saajinkii Tukaha Cambaarta leh ka dhigay tolkii iyo naftiisaba ee ku sifoobay mid dib u amba qaaday khaladkii uu galay Cabdiraxmaan Awcali oo ay ilmaadeer ahaayeen sanadkii 1993-kii markii uu saamiga ka talaabsaday, iyo sidoo kale gaf-kii u dambeeyay ee uu sanadkii 2005tii Daahir Rayaale godka madaw ugu sii riday saami-qaybsiga maanta dawadiisa la heli-la-yahay, waqtigaas oo uu umada ku sanduleeyay in Kursigiisa loo tanaasulo doorashadana lagalo.