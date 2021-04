Wax ka Ogow Saacadaha kala Duwan Ee Sanadkan Muslimiinta Caalamku Soomayso.

Sanadkan 2021 mslimiinta caalamka oo dhan waxa ay filayaan in bisha ramadaan ay u bilato maalinta Talaadada ah ee ay bishu tahay 13ka April. Cadceed soo baxa ilaa qorax dhaca meel walba oo ay muslimiintu ku soonto sanadkan waxa ay soomi doontaa inta u dhaxaysa 10 ilaa 21 saac taas oo ku xidhan meesha aad kolba dunida ka joogto ee aad ku soomayso.

Waxa jira kala duwanaasho ah dhererka maalinta ama inta ay cadceedu soo jeedo ah, sidaas darteed muslimiinta ku nool cidhifka koonfureed ee aduunka sida wadamada Chile iyo New Zealand waxa ay soomi doonaan celcelis ahaan 11 saac, halka muslimiinta ku nool dalalka dhaca cidhifka waqooyi ee dunida sida Iceland iyo Norway ay soomi doonaan in ka badan 18+ saac sanadkan.

–Nuuk, Greenland: 19-20 hours

– Reykjavik, Iceland: 19-20 hours

– Helsinki, Finland: 18-19 hours

– Stockholm, Sweden: 17-18 hours

– Glasgow, Scotland, UK: 17-18 hours

– Oslo, Norway: 17-18 hours

– Copenhagen, Denmark: 17-18 hours

– Moscow, Russia: 17-18 hours

–Berlin, Germany: 16-17 hours

– Amsterdam, the Netherlands: 16-17 hours

– Warsaw, Poland: 16-17 hours

– London, UK: 16-17 hours

– Paris, France: 16-17 hours

– Nur-Sultan, Kazakhstan: 16-17 hours

– Brussels, Belgium: 16-17 hours

– Zurich, Switzerland: 16-17 hours

– Bucharest, Romania: 15-16 hours

– Ottawa, Canada: 15-16 hours

– Sofia, Bulgaria: 15-16 hours

– Rome, Italy: 15-16 hours

– Madrid, Spain: 15-16 hours

– Lisbon, Portugal: 15-16 hours

– Athens, Greece: 15-16 hours

– Beijing, China: 15-16 hours

– Washington, DC, US: 15-16 hours

– Pyongyang, North Korea: 15-16 hours

– Ankara, Turkey: 15-16 hours

– Rabat, Morocco: 14-15 hours

– Tokyo, Japan: 14-15 hours

– Islamabad, Pakistan: 14-15 hours

– Tehran, Iran: 14-15 hours

– Baghdad, Iraq: 14-15 hours

– Beirut, Lebanon: 14-15 hours

– Damascus, Syria: 14-15 hours

– Cairo, Egypt: 14-15 hours

– Jerusalem: 14-15 hours

– Kuwait City, Kuwait: 14-15 hours

– Gaza City, Palestine: 14-15 hours

– New Delhi, India: 14-15 hours

– Hong Kong: 14-15 hours

– Dhaka, Bangladesh: 14-15 hours

– Muscat, Oman: 14-15 hours

– Kabul, Afghanistan: 14-15 hours

– Riyadh, Saudi Arabia: 14-15 hours

– Doha, Qatar: 14-15 hours

– Dubai, UAE: 14-15 hours

– Aden, Yemen: 13-14 hours

– Addis Ababa, Ethiopia: 13-14 hours

– Dakar, Senegal: 13-14 hours

– Abuja, Nigeria: 13-14 hours

– Colombo, Sri Lanka: 13-14 hours

– Bangkok, Thailand: 13-14 hours

– Khartoum, Sudan: 13-14 hours

– Kuala Lumpur, Malaysia: 13-14 hours

– Singapore: 13-14 hours

– Nairobi, Kenya: 13-14 hours

– Luanda, Angola: 12-13 hours

– Jakarta, Indonesia: 12-13 hours

– Brasilia, Brazil: 12-13 hours

– Harare, Zimbabwe: 12-13 hours

– Johannesburg, South Africa: 11-12 hours

– Buenos Aires, Argentina: 11-12 hours

– Ciudad del Este, Paraguay: 11-12 hours

– Cape Town, South Africa: 11-12 hours

– Montevideo, Uruguay: 11-12 hours

– Canberra, Australia: 11-12 hours

– Puerto Montt, Chile: 11-12 hours

– Christchurch, New Zealand: 11-12 hours