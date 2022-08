“Waxaa Nalagu Qasbayay Inaan ku Dhawaaqno Guusha Raila Odinga” Xubin ka Tirsan Gudiga Dorashada Kenya

Barafasoor Cabdi Yacquub Guuliye oo kamid ah todobada xubnood ee uu ka kooban yahay guddiga doorashada ee Kenya ayaa qoraal uu u gudbiyay maxkamadda ugu saraysa waddanka waxa uu ku sheegay in guddigaas lagu qasbi rabay inay guusha u weeciyaan dhanka Raila Odinga.



Xubnaha guddiga oo laba garab u kala jabay ayaa midba dhankiisa waxa uu maxkamadda u gudbiyay dooddiisa ku aaddan wixii dhacay maalmihii u dambeeyay ee tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii Kenya ka dhacday 9-kii August.

“Xilli uu guddigu tirinayay codadka laga dhiibtay natiijada doorashada madaxtinnimada, waxaan iga yaabiyay dad doonayay in la weeciyo rabitaanka shacabka, ayna si aan gabbasho lahayn uga codsadeen xubnaha guddiga inay arrintaa ku gacan siiyaan,” ayuu Barafasoor Guuliye ku sheegay qoraalka uu u diray maxkamadda.

Cabdi Yacquub Guuliye ayaa intaa ku daray in afarta xubnood ee dhinaca uga istaagay guddiga intiisa kale ay qaateen talada dadkaas uu sheegay, isagoo magacyadu uu sheegay ay kamid yihiin saraakiil sarsare oo dowladda kamid ah iyo xubno sare oo ka tirsan isbahaysiga uu hoggaamiyo Raila Odinga.

Waxa uu intaa raaciyay in xubno ka tirsan Golaha La talinta Amniga Qaranka ay si cad ugu sheegeen todobada xubnood ee guddiga doorashooyinka in haddii lagu dhawaaqi waayo in Raila uu ku guulaystay doorashada ay taasi “horseedi doonto colaad dhiig badan ku daato oo ka dhacda Kenya” ayna xubnahaas qaadi doonaan mas’uuliyadda dhibaatadaas.

Guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati ayaa dhankiisa maxkamadda u gudbiyay dood middaa lamid ah, waxaana uu intaa raaciyay in xubnaha ka gadoodsan ay qaateen fekerkaas dadkaas uu ku tilmaamay inay weecin rabeen rabitaanka shacabka.

Maxkamadda ugu sarraysa Kenya ayaa lagu wadaa in Talaadada ay kulankii ugu horreeyay ka yeelato dacwadda uu u soo gudbiyay Raila Odinga oo qaadacay natiijadii la shaaciyay 15-kii August, taasoo uu madaxweynaha doorran ku noqday William Ruto.

Xubnaha guddiga Amniga Qaranka iyo masuuliyiinta kale ee uu magacaabay Guuliye kama aysan hadlin eedeyntaasi loo gudbiyay maxkamadda.