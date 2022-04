“Weerarkii Xalay Waxa la Rabay In la Igu Dilo” Wasiirka A.Dibada Somaliya

Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisaciid Muuse Cali ayaa ka hadlay iska horimaadkii xalay ka dhacay Gaalkacyo oo uu ku tilmaamay inuu ahaa iskudey lagu doonayay in lagu dilo isaga

Wuxuu sheegay in ciidamo ka amar-qaata taliyaha booliska gobolka Mudug ay soo weerareen goob uu afur ugu sameeyay Nabadoon Yaasiin Cabdisamad

“Waxaan shalay gaaray magaalada Gaalkacyo si aan waqti ula qaato qoyskayga maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Fiidnimadii caawa aniga iyo qoyskayga waxa aanu la afureynay Nabadoon Yaasiin Cabdisamad. Waxa aanu gurigayagii ka soo baxnay annagoo lugaynaya, iyadoo ay ila socdaan afar ilaalo ah iyo laba sarkaal oo dhar-cad ah” ayuu yiri Wasiirka oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay xubnaha ku dhow Madaxeyne Farmaajo.

Waxaa uu xusay in Ilaaladiisa ay ay fashiliyeen isku day dil siyaasadaysan oo isaga lala damacsanaa sida uu yiri wasiirka

“Nasiib darro, hal askari ayaa si murugo leh loo dilay Allaha u naxariisto, mid kalena waa la dhaawacay. Nabadoonka ayaa sidoo kale waxaa soo gaaray dhaawac culus oo hadda la dhigay isbitaal. Waxaan u rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah.”ayuu ku yiri qoraal uu Wasiirka ku baahiyay boggaadisa Twitterka, isagoo ugu dambeyntii sheegay “waxaanan kula xisaabtami doonaa dhammaan kuwa ku lugta leh.”

Booliska gobolka Mudug, ayaa la sheegay inay goobta u tageen si ay u joojiyaan shir lagu sheegay inuu goobta ka dhacayo, balse mar dambe waxaa la xaqiijiyay in kullanka uu ku koobnaa oo kaliya afur

Booliska Wuxuu sidoo kale tallaabadan qaaday ka dib kullan guddiga amniga gobolka ay maanta yeesheen, kaa oo qodobbada ka soo baxay ay ka mid ahayd inan la qaban karin shirar aan oggalaansho heysan, ka dib markii kullan habeen ka hor beertaa ka dhacay uu dhaliilo ugu soo jeediyay Nabadoon Yaasiin, maamulka Madaxweyne Deni.

Guddoomiyaha gobolka Mudug Sanyare oo isagoo Muqdisho jooga warbaahinta la hadlay ayaa la weydiiyey sababta ciidamadu u weerareen Guri masuul dawladeed iyo Odayaal dhaqan joogaan iyo cida masuuliyada qaadaysa isagoo ku jawaabay:-

“Ninkaa Wasiirka ah baa qaadaya masuuliyada Muxuu ka doonay Qaraabo kama joogto, Caruuri kama joogto, markii hore kuma dhalan oo Aabihii iyo Hooyadii toona ma joogin wuxuu ku dhashay meel jawhar la yiraahdo, muxuu ka doonay hadii aanu fidno wadin” ayuu yiri Sanyre

Sidoo kale, Guddoomiyaha ayaa la weydiiyey sababta keentay in ciidamo lagula deg dego oo loo hubin waayey waxaa meesha ka socda ayuu ku jawaabay “Meeshii ay doonaan bay ciidanku gelayaan. Yaa ku yiri guri masuul baa ka jira? kama jiro guri aan ahayn ka gudoomiyaha gobolka, kuxigeenkiisa iyo Taliyaha qaybta. rag baannu wiilashoodii qisaasnay, Ragna waxay doonaan bay samaynayaan. Wallaahi dariiqii Alshabaab aannu marsiinay baanu marsiinaynaa.”

Sidee wax u dhaceen.

Beerta uu ka dhacay iska horimaadka, waxaa ku sugnaa Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali, xubno ka mid ah qoyskiisa, halkaasoo afur uu ugu sameeyay Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo ay weheliyeen qoyskiisa.

Waxaa bilowday iska horimaad markii ay beerta gaareen ciidan ka tirsan Booliska gobolka oo doonayay inay gudaha u galaan beerta, balse waxaa is hor-istaag ku sameeyay ciidan ilaalo u ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda, taasoo keentay in rasaas la is dhaafsado. Wuxuu dhaawaca culus soo gaaray Nabadoon Cabdisamad xilli uu isku dayay in xaaladda uu qaboojiyo.