Wiil Soomali Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Oslo

Waxaa xaafadda Grønland ee magaaladda Oslo lagu dilay wiil labaatameeyo jir soomali ah.

Booliska ayaa sheegay in sida muuqatay uu dilkan ahaa mid aar goosi ah oo u dhaxeeyey kooxo budhcad ah, waxaana ilaa hadda loo soo xidhay ilaa saddex qof.

Booliska ayaa sheegay in ninka la dilay iyo saddex xidhanba ay horay u yaqaaneen, marar badan lo xidhay faldanbiyeedyo.

Oslo aya baryahan danbe la daala dhacaysa fal danbiyeedyo aya kooxo budhcad ahi gaysanayanaa, iyaga oo bilaabay in ay istogtaan kalana aar gutaan.