Wiilka Uu Dhalay Musaveni Go guur ka Dalbaday Ra’isul Wasaraha Cusub Ee Talyaaniga

Wiilka uu dhalay Madaxweynaha Uganda General Muhoozi Kainerugaba ayaa qaaday talaabo dad badan ka yaabisay ka dib markii uu guur ka dalbaday hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee Talyaaniga Giorgia Meloni ee dhowaan ku guuleysatay doorashadii Talyaaniga.

General Muhoozi ayaa ballan qaaday inuu meher ahaan u siinayo 100 neef oo lo’ ah hadii ay ogolaato guurkiisa.

Sheekadan ayaa waxaa si weyn u hadal haya warbaahinta Talyaaniga iyo baraha bulshada

Jen Kainerugaba oo caan ku ah waxyaabaha hadalhaynta dhaliya ee uu mararka qaar ku soo qoro bartiisa Twitter-ka hadalo muran badan dhaliya, waxaana loo diyaarinaya inuu bedelo aabihiis, Yoweri Museveni, oo ah madaxweynaha Uganda.

Meloni oo aan weli la guursan, hal gabar oo ay sharci darro ku dhashayna heysata ayaa lagu wadaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee Ra’iisul Wasaare ka noqota taariikhda dalka Talyaaniga.

Maanta ayey aheyd markii Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni uu raalligelin buuxda ka siiyey dowlada Kenya qoraal dad badan ka yaabiyey oo wiilkiisa uu soo dhigay barta Twitter-ka

Wiilka Madxweynaha Uganda, Muhoozi Kainerugaba ayaa ku kaftamay inkastoo ay su’aal ka taagan tahay in Uganda ay duulaan ku qaadeyso Kenya, wuxuuma xusay in sheegay in ciidankiisu ay ku qabsan karaan caasimadda Kenya laba toddobaad gudahood.