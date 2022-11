Xaalad Adag Oo soo Wajahday Facebook Iyo In ka Badan 10 kun Shaqaale Ah Oo la Eryay.

Milkiilaha shirkada Facebook Mark Zuckerberg ayaa lagu soo waramayaa inuu shaqada ka joojinayo 13 boqolkiiba shaqaalaheeda, kuwaasoo ka badan 11,000 oo shaqaale ah.

Telefishinka CNBC ayaa ku waramay in maamulaha Facebook Mark Zuckerberg uu dhawaan ku dhawaaqay warqad uu u diray shaqaalaha in shirkaddu ay shaqada ka joojinayso 13 boqolkiiba shaqaalaheeda, ama in ka badan 11,000 oo shaqaale ah.

“Maanta waxaan la wadaagayaa qaar ka mid ah isbeddellada ugu adag ee aan ku sameynay taariikhda Meta,” ayuu Zuckerberg ku yiri warqadda.

“Waxaan go’aansaday inaan yareeyo tirada kooxdayada qiyaastii 13% oo aan fasaxo in ka badan 11,000 oo shaqaale tayo leh. Waxaan sidoo kale qaadeynaa dhowr tillaabo oo dheeri ah si aan u noqono shirkad hufan annagoo jarayna kharashaadka ku-talogalka ah oo aan ku kordhinayno xannibaadda shaqaalaysiinta” ayuu intaa ku daray.

Ka dib warkaas markii uu soo baxay, saamiyada Facebook ayaa hoos u dhacay 4.5 boqolkiiba.

Kharashaadka Meta oo shirkadda iska leh facebook ayaa kordhay 19 boqolkiiba sanadka oo dhan rubucii saddexaad ilaa $22.1 bilyan, taasoo keentay maalgashadayaasha ay ka walwalaan. Inkastoo 4 boqolkiiba hoos u dhac ku yimid iibka guud ee $27.71 bilyan, dakhliga hawlgalku wuxuu hoos u dhacay 46 boqolkiiba sannadkii ilaa $5.66 bilyan.

Warqadda uu u diray shaqaalaha, Zuckerberg wuxuu ku yiri: “Waxaan rabaa inaan la xisaabtamo go’aamadan iyo sida aan halkan ku nimid. Waan ogahay in tani ay ku adag tahay qof walba, waxaanan si gaar ah uga xumahay kuwa ay saamaysay.”

Sida laga soo xigtay Zuckerberg, Facebook ayaa dhimi doonta dhammaan waaxyaha, laakiin qorista ayaa si gaar ah loo taaban doonaa, iyadoo shirkaddu ay filayso inay shaqaaleysiiso shaqsiyaad yar 2023.

Wuxuu intaas ku daray: “Tani waa waqti murugo leh, mana jirto waddo ku dhow taas. Kuwa baxaya, waxaan rabaa inaan mar labaad idiinka mahadceliyo wax walba oo aad meeshan geliseen.” ayuu yiri Zuckerberg oo balanqaaday in Meta ay siin doonto caymis caafimaad muddo lix bilood ah shaqaalaha ay talaabadan saamaysay. Intaa waxaa dheer, shaqaaluhu waxay heli doonaan 16 toddobaad oo mushahar ah.