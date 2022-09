Xabaal Wadareedyo Laga Helay Goobo ay ka Baxeen Ciidamada Ruushka.(Sawiro)

Maamulka Ukraine ayaa helay goob xabaal wadareed ah oo u dhow magaalada dib loo qabsaday ee waqooyi bari oo ay hore u qabsadeen ciidamada Ruushka, sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Volodymyr Zelenskyy habeenkii Khamiista.

Qabriga ayaa laga helay meel u dhow Magaalada Izium ee gobolka Kharkiv.

“Nidaamyada lagama maarmaanka ah ayaa durba halkaas ka bilowday. Macluumaad dheeri ah – macluumaad cad, oo la xaqiijin karo – waa in la helaa berri,” ayuu yiri Zelenskyy.

Saxafiyiinta Wakaalada wararka Associated Press ayaa arkay goobtan oo ku taal kayn ka baxsan Izium. Dhirta dhexdeeda waxa ku dhex jiray boqollaal xabaal oo ay ku yaalleen isgoysyo alwaax ah oo fudud, intooda badanna lagu calaamadeeyay tirooyin keliya. Xabaal kale oo weyn ayaa waxa la suray calaamad sheegaya inay ku jiraan meydadka 17 askari oo Ukrain u dhashay.

Baarayaasha biraha sheega ayaa goobta ka baarayay wax kasta oo qarxa.

Oleg Kotenko, oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda Ukraine oo u xilsaaran dib u soo celinta dhulalka la haysto, ayaa sheegay in muuqaallo ay askarta Ruushku soo dhigeen baraha bulshada ay muujinayaan inay u badan tahay in qabriga ay ku jiraan in ka badan 17 meyd ah.

“Weli ma tirin iyaga, laakiin waxaan u maleynayaa inay jiraan in ka badan 25 ama xitaa 30,” ayuu yidhi.

Sergei Gorodko oo degan Izium ayaa sheegay in boqollaalkii lagu aasay qabuuraha gaarka ah ay ku jireen tobannaan qof oo waaweyn iyo carruur ah oo lagu dilay duqayn ay diyaaradaha Ruushku ku qaadeen guri dabaq ah.

Zelenskyy ayaa ku baaqay in la baaro magaalooyinka kale ee Ukraine halkaasoo mas’uuliyiintu ay sheegeen in dib u gurashada ciidamada Ruushka ay kaga tageen xabaalo wadareedyo dad rayid ah iyo cadaymo muujinaya dambiyo dagaal.

“Bucha, Mariupol, hadda, nasiib daro, Izium. … Ruushku meel walba wuu kaga tagaa geerida. Waana in lagula xisaabtamaa. Dunidu waa inay keentaa Ruushka mas’uuliyadda dhabta ah ee dagaalkan, “ayuu ku yidhi ciwaanka.

Sergei Bolvinov, oo ah baadhe sare oo ka tirsan booliiska Ukraine ee ku sugan bariga Kharkiv, ayaa u sheegay TV-ga Ingiriiska ee Sky News in god ay ku jiraan in ka badan 440 meyd ah laga helay meel u dhow Izium ka dib markii ciidamada Kyiv ay galeen.

Qaar ka mid ah dadkii godka lagu aasay ayaa la toogtay. Kuwo kalena waxay u dhinteen madaafiic, miinada ama duqaymaha cirka. Qaar badan oo ka mid ah meydadka weli lama aqoonsan, ayuu yiri Bolvinov.

Ciidamada Ruushka ayaa todobaadkii hore ka baxay Izium iyo qeybo kale oo ka tirsan gobolka Kharkif, ka dib duulaan ay Ukraine ku qaaday. Arbacadii, Zelenskyy waxa uu safar naadir ah ku maray meel ka baxsan caasimadda si uu u daawado calanka qaranka oo laga taagay hoolka dawladda hoose ee Izium