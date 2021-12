Xafiiska RW Rooble Oo Ka Hadlay Doorashada Somalia

Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimuu ayaa qoraal uu soo dhigay facebook ku sheegay in ra’iisul wasaare Rooble aanu shaqo ku laheyn sixitaanka qaladaadka doorashooyinkla balse ay howshaas u taallo guddiyada u xil saaran.

Macallimuu ayaa sheegay in Rooble ay ka go’an tahay inuu ka shaqeeyo in la dhawro hufnaanta doorashada, balse aanu aheyn “garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaar u xalliyo.”

“Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa ka go’an isaga oo kaashanaya Golaha Wadatashiga Qaranka in la dhawro hufnaanta doorashada, waana sababta uu had iyo jeer guddiyada kala duwan ee doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka kulamada uu la yeesho uu ugu adkeeyo in ay doorashada u maamulaan si daahfuran,” ayuu yiri afhayeenka xukuumadda.

“Doorasho marka la fulinayo waa xaqiiqo in ay cillado la soo baxayaan ,balse hadii ay qaladaad dhacaan waa in sixitaankooda loo maraa hab waafaqasan habraacyada doorashada ee aaney noqon mid caadifad ku dhisan , waxana awoodaas iska leh guddiyada u xilsaaran howshaas ee Ra’iisul Wasaaruhu maaha garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaar u xalliyo.”

Macallimuu ayaa intaas ku daray in doorasho ay qabsoonto ay tahay xalka kaliya dalkan uu uga gudbi karo marxaladda uu maanta taagan yahay, sida uu hadalka u dhigay.

Hadalkan ayaa imanaya ayada oo Golaha Midowga Musharrixiinta mucaaradka ah ay sheegeen in hannaanka ay doorashadu u socoto uusan ahayn mid hufan ayagoo sheegay in waxa socdaa uu yahay “boob” ee aan doorasho lagu tilmaami karin.