Xasan Sheekh Oo Dawlada ku Eedeyay Inay Iibisay Dhalinyaradii Tababarka loo Geeyay Eritrea.

Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaalada dhalinyaro Soomaaliyeed oo labo sano ka hor tababar loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaasoo war iyo wacaalkooda la la’yahay.

“Lama aqbali karo in dhallinyaro Soomaaliyeed oo ay dowladdu dirtay aan warkooda la heynin. Mas’uuliyiintii howshaas ka dambeeyay waa in ay waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed u caddeeyaan masiirka carruurta Soomaaliyeed aniga waxa kaliya ee aan ku tilmaami karaa in la iibsaday dhalinyaradaas fasiraad kale uma hayo” ayuu yiri Xassan Shiikh

Madaxweynihii hore ayaa arrintan ku tilmaamay wax laga xumaado isagoo ugu baaqay dowladda in cadeyso xaalada ay ku sugan yihiin dhalinyaradaas.

“Waxaan leeyahay dowladda iyo ragga siyaasiyiinta kuwa hadda jooga iyo kuwa barigii ay dhalinyarada baxeysay xilalka hayay, laakiin aan hadda xilka heynin intaba mas’uuliyad ayaa ka saaran, waa inay sheegaan xaalkooda, sababta ay u baxeen, meesha ay aadeen iyo tiradooda, waxay maanta ku sugan yihiin, hooyooyinka maalin kasta dariiqa taagan ee oynaya in ilmahooda xaalada ay ku sugan yihiin loo sheego xaq ayay leeyihiin” ayuu yiri Xassan Shiikh.

Dhinaca kale, Madaxweynihii hore ee Somalia Shariif Shiikh Axmed ayaa isna walaac ka muujiyey xaalada dhalinyarada loo qaaday Eritreya.

“Waxaan ka walaacsannahay Warbixinta ergeyga gaarka ah ee Q.M u qaabilsan arrimaha xuquuqul Insaanka ee ka hadlaysa xaaladda askarta Soomaalida ee loo qaadey Eritrea ee lagu sheegey ku lug lahaanshaha dagaalka Ethiopia, Waxaan ku baaqeynaa in baaritaan madax banaan lagu sameeyo halkii ay ku dambeeyeen dhalinyaradaas, iyadoo aan Xukuumadda usoo jeedinayno inay ka jawaabto baaqyada waalidiinta ubadkoodu maqan yihiin oo warbixinta lagu sheegey in ay qayb ka noqdeen dagaallo ka dhacay magaalada Agsum ee gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya” ayuu yiri Shiikh Shariif.

Waxaan walwalka la qaybsanaynaa ayuu yiri waalidiinta iyo ehelka dhalinyaradaas la la’yahay, waana arrin ay tahay buu yiri in mas’uuliyaddeeda lagula xisaabtamo madaxda dowladda ee ka dambeeyey falkaas foosha xun sida uu hadalka u dhigay.