Xasan Sheekh Oo la Kulmay Taliyeyaasha Ciidamada Millateriga Iyo Booliska.(Sawiro)

Madaxweynaha dooran ee Soomaaliya Judane Xasan Sheekh Maxamud oo kulamo kala duwan ka wada Magaalada Muqdisho ayaa la kulmay Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Odowaa Yuusuf Raage iyo Taliyaha Booliska Cabdi Xasan Xijaar.

Madaxweyne Xasan ayaa labada taliye ka dhageystay Warbixin la xiriirta Amniga Guud ee dalka iyo in la xoojiyo Amniga dalka inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka.



Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muhiimadiisa koowaad ay tahay Amniga, waxaana la filayaa in uu sii wado kulamada kala duwan.

Tan iyo markii xalay la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu wadaa kulamo uu la yeelanayo saamileyda siyaasadees ee dalka, Xubno katirsan dowladda iyo Wakiilada Beesha Caalamka.