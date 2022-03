Xidhiidhka Kubada Cagta Ruushka Oo Rafcaan Ka Qaadanaya Go’aankii FIFA

Xiriirka Kubadda Cagta Ruushka ayaa sheegay in ay dacwad u gudbinayaan Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Isboortiga (Cas) waqti ay racfaan ka qaataan ganaaxa laga saaray tartamada caalamiga ah ee ciyaaraha kadib duulaankii uu dalkaasi ku qaaday Ukraine.

Xidhiidhku waxa uu sheegay in uu hal dacwad ka gudbin doono Fifa iyo isaga oo markaasi sheegay in ay xaq u leeyihiin in aan laga joojinin tartamada hore loo sii qorsheeyay xiisadan ka hor, waxana ay intan ku dareen in ay dalbayayaan in xulka qaranka Russia ee ragga iyo dumarka loo ogolaado inay tartamaan oo ay xulka raggu ciyaaraan isreebreebka koobka Aduunka ee Qatar 2022, sidoo kalena ay xulka Haweenka ee Russia ka qayb qaataan koobka Yurub ee haweenka ee ay hore ‘ugu soo baxeen.

Isniintii la soo dhaafay ayay ahayd markii kooxaha kubbadda cagta Ruushka iyo xulalka qaranka ee raga iyo dumarka ayaa laga ganaaxay dhammaan tartamada Fifa iyo Ueffa ilaa amar dambe.

“Haddii Fifa iyo Uefa ay diidaan inay u hogaansamaan nidaamka, waxa aan kiiskayaga gayn doonaa maxkamada oo ah meesha awooda u leh in ay laadho go’aamada Fifa iyo Uefa, iyo sidoo kale ay noo ogolaato inaan ka qayb qaadano tartamada ay ahayd inay ka kooxaha Ruushku ciyaaraan,” ayuu yidhi xidhiidhka kubbadda cagta ee Ruushka.

War qoraal ah oo ka soo baxay Xidhiidhka kubada cagta ee Ruushka ayaa lagu sheegay in ay aaminsan yihiin in Fifa iyo Uefa aysan haysan qodobo sharci ay oo ay u daliishadaan go’aan ganaaxa ah ee ay dul dhigeen kooxaha Ruushka.

“Xidhiidhka Kubadda Cagta ee Ruushka sidoo kale lama siin fursadii ay xaqa u lahaayeen si ay u soo bandhigaan mowqifkooda, taas oo xad-gudubku ah xuquuqda aasaasiga ah ee is difaaca,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

“Intaa waxaa dheer, markii go’aannada la gaarayo, Fifa iyo Uefa ma aysan tixgelinin fursadaha kale ee la haystay ee ay suurtogalka ahayd in mudnaanta la siiyo, marka laga reebo inay qaateen go’aankan xaqdarada ah ee ruuska looga ganaaxay dhamaan tartamada” ayaa sidoo kale lagu yidhi war saxaafadeedka

Xulka kubada cagta ee ragga ee Ruushka ayaa qorshahu ahaa inay la ciyaaraan dhigooda dalka Poland ciyaar ka tirsan isreebreebka koobka Adduunka 24ka bisha Maarso.

Xidhiidhka Kubada Cagta ee Russia oo xusay in ay dalban doonaan “magdhowga” laga siiyo qasaaraha soo gaadhay go’aanka ganaaxan kadib, ayaa sheegay in ficillada iyaga ka dhanka ah ee ay Fifa iyo Uefa qaadeen ay yihiin kuwo “ku xad-gudbaya xuquuqda aasaasiga ah ee RFU ee xubin ka ahaashaha Fifa iyo Uefa”

“Go’aanka lagu ganaaxay xulkayaga qaranka ee lagaga hor istaagay isreebreebka koobka aduunka 2022 waxaan aamin sanahay in uu yahay mid la gaadhay ka dib cadaadis Fida 7 Uefa kaga yimid xulalka aan iska soo horjeednay waana talaabo xadgudub ku ah mabda’a isboortiga iyo sharciga cadaalada,” ayay yidhi xidhiidha RFU.

Fifa ayaa hore u go’aansatay in Russia dhamaan ciyaaraheeda isreebreebka ay ku ciyaarto dal dhexdhexaad ah iyaga oo ku ciyaaraya magaca Xidhiidhka Kubada Cagta ee Ruuska oo aanan wadan wax calanka dalkaasi Ruushka ah, balse go’aankan hore ayaa waxa dhaleeceeyay dalal ay ka mid yihiin England, Northern Ireland Scotland, Wales, iyo sidoo kale Poland, Czech Republic iyo Sweden, oo diiday inay la ciyaaraan Ruushka.