Xil ka Qaadis Iyo Dalacsiin Lagu Sameeyay Wiilka Madaxweyne Museveni

Jeneraal Muhoozi Kainerugaba oo ah Wiilka curadka u ah madaxweynaha dalka Uganda ee Yuweri Museveni, ayaa laga qaaday xilkii taliyaha ciidamada dhulka dalka Uganda , waxaa sidoo kale wiilkan la dalacsiiyay darajadiisa dhinaca ciidanka.

Wareegto kasoo baxday madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayuu wiilkiisa Muhoozi Kainerugaba ugu dalacsiiyay darejada Jeneraal buuxa, oo ah darajada ugu sareysa ee laga gaaro ciidamada milatariga dalka Uganda.

Wiilkan uu dhalay Madaxweynaha dalka Uganda ayaa marar badan dalacsiin darajada ciidanka loo sameeyay, waxaana hadda uu sii ahaan doonaa la-taliyaha madaxweynaha ee dhinaca howlgallada khaaska ah.

Dadka dhaleeceeya madaxweyne Museveni ayaa sheegay in wiilkiisa oo in ka badan 20 sano ku soo dhex jiray millatariga, kula degdegay darajooyinka ciidanka, waxaana dad badan oo reer Uganda ah ay aaminsan yihiiin in Kainerugaba loo diyaarinayo inuu xilka beddelo aabihiis.

Xil ka qaadista iyo dalacsiinta wiilka Madaxweynaha dalka Uganda ayaa kusoo aadeysa xilli uu bartiisa Twiterka ku baahiyay qoraal si weyn uga careesiiyay Kenya, kaa uu ku sheegay in ciidanka Uganda labo isbuuc ku qabsan karaan Nairobi.