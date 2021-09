Xildhibaan ku Baaqay in Fahad Yaasiin loo Jaro Amar soo Qabasho.

Ra’isul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya oo xalay muuqaal laga soo duubay lagu baahiyay Warbaahinta ayaa u qabtay mudo 48-saacadood ah taliyaha NISA Fahad Yaasiin in warbixin cad kasoo saaro kiiska dilka iyo afduubka Ikraan Tahliil.

Hadalka Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiin iyo Xildhibaano horey ugu baaqayay in uu ka hadlo kiiskan tilaabana ka qaado taliska NISA oo lagu tuhmayo dilka Ikraan Tahliil in wax ka ogyihiin.



Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Xildhibaanada waqtigoodu dhamaaday ayaa bogaadiyay go’aanka Rooble , waxa uuna ku baaqay in si deg deg ah dalka loogu soo celiyo Fahad Yaasiin hadii uu imaan waayana loo jaro waaran lagu soo xirayo.

”RW Rooble waa ku mahadsanyahay go’aanka uu qaatay. Waana tilaabo ammaan iyo bogaadin mudan. Fahad waa in sida ugu dhaqsiyaha badan dalka dib loogu soo celiyo. Hadii uu ka dhega-adaygana loo soo jaro amar soo qabasho ah (warrant) si maxkamad loo horgeeyo. Lagana aqbalin in uu mar kale la soo shir tago been la soo dhoodhoobay!” ayuu yiri Mahad Salaad.

Waxaa si weyn isha loogu hayaa go’aanka uu Ra’isul Wasaare Rooble qaadi doono 48-saacadood kadib hadii taliska NISA ka waayo warbixin lagu qanci karo, waxaana dad badan aaminsan yihiin in kiiskan loo saarin doono saraakiil hoose oo katirsan NISA si raad tirasho looga dhigto.