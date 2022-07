Xildhibaano Diiday inay ka Xaadiraan Xafiiska Xeer ilaaliyaha K/Galbeed Oo U Yeeray

Kadib markii qoraal kasoo baxay Xafiiska Xeer ilaaliyaha Guud ee dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed loogu yeeray ilaa lix kamid ah Xildhibaannada Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Muqdisho inay tagaan magaalada Baydhabo ayay kasoo horjeesteen Amarkaas kasoo baxay Xeer ilaalinta.

Xildhibaan Cabdalla Cali Cabdi (Shiin) oo kamid ah Xildhibaannada loo yeeray ayaa sheegay in wax awood ah uusan u laheyn Xeer ilaaliyaha Koonfur galbeed in uu u yeero Xildhibaannada, isla markaana aysan tageen Magaalada Baydhabo.

Wareysi uu Maanta Xildhibaanka siiyay Idaacadda Risaala ayaa waxaa uu ku sheegay in Xeer ilaaliyaha Koonfur Galbeed ee u yeeray uu yahay mid aan sharci ku fadhin oo markii uu Magacaabay Madaxweynaha koonfur Galbeed aan Baarlamaanka si ay u ansixiyaan.

“ Xeer ilaaliyaha Koonfur galbeed mooshin iyo soo jeedin ka timaada qaar kamid ah xildhibaannada koonfur Galbeed ayaa xilka looga qaadi karaa, sidaas silamid ah in markii la Magacabay waxay aheyd in lana horkeeno mana dhicin waana sharci darro xeer ilaaliyaha ayuu yiri” Xildhibaan Cabdalla Cali Cabdi.

U yeeritaanka lixda Xildhibaan ee kamid ah Baarlamaanka Koonfur galbeed ayaa ka dambeeysay kadib markii shir jaraa’id oo ay ku qabteen Magalada Muqdisho ay ku sheegeen in marnaba aqbali Karin in muddo kororsi uu sameysto Madaxweyne cabdicasiis laftagareen, waxaana xusid mudan in 20-kii bishii Apriil ee sanadkii 2020 ay aheyd markii Baarlamanka koonfur Galbeed ay ansixiyeen in la isla simo muddo xileedka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada.