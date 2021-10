Xildhiban Aamina Oo Sheegtay In Baaritaanka Maxkamada Ee Kiiska Ikraan Ay Hor-joogsaday NISA.

Xildhibaan Aamina Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka Somalia ayaa sheegtay in Villa Somalia ay hor taagan tahay baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo bilo ka hor lagu waayey xarunta NISA oo ay shaqaale ka aheyd.

Iyadoo ka hadlaeysay shir jaraaid oo ay ku qabatay Muqdisho ayaa waxay intaas ku dartay in heyadaha baarista laga hor joogsaday iney shaqadooda gutaan.



“Sida aan ka warqabno baaritaankii kiiska Ikraan Tahliil ee aan geynay maxkamadda wuu dhaqaaqi la’ yahay sababo la xeriira dadka kiiska lagu tuhmayay oo awoodda dowladda isku qarinayo” ayey tiri xildhibaanada.

Aamina Maxamed ayaa intaas ku dartay in NISA ay bilowday baabi’inta cadeymaha kiiska Ikraan Tahliil.

“Maxkamadda iyo xeer ilaalinta waxa ay noo cadeeyeen in kiiska iyo halkii laga abaari lahaaba ay is’hor taagtay madaxtooyada iyo hogaanka ay u aqoonsan yihiin taliska NISA. Sidoo kale waxa ay isku dayayaan in caddeymihii kiiska oo idil la baab’iyo oo ay ugu horeeyaan Kaamirooyinkii in la tirtiro” ayey intaas ku dartay

Xildhibaan Aamin Maxamed ayaa sheegtay in iyada iyo Ikraan Tahliil hooyadeed ay maanta kulan la qaateen RW Rooble ayna iska wareysteen halka ay wax marayaan.

“Raisul Wasaaraha oo aan maanta ugu tagnay inaan kala hadalno Kiiska Ikraan, wuxuu noo ballan qaaday in kiiska Ikraan uusan marnaba gorgortan ka galeyn ilaa caddaalad loo helo” ayey hadalkeeda ku soo gebagebeysay Xildhibaan Aamin Maxamed.