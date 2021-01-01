Home
cayaaraha
english
somali
Search for:
Search
Facebook
Twitter
Youtube
Primary Menu
Search for:
Search
somali
Xisbiga Kulmiye Oo ka Gil-gishay Guuldaradii Shir-gudoonka.
August 4, 2021
previous post
Wasiir Beyle Oo ka Qeyb-galay Shirka Wasiirrada Maaliyadda Ee Dalalka Afrika
next post
Xilliga iyo Goobta Lagu Qabanayo Doorashada Gudiga Gobollada Waqooyi Oo la Shaaciyey.(Akhriso)
Related posts
Caruur Iyo Waayeel Lagu Dilay Toogasho ka Dhacday Maraykanka.(Sawiro)
Heemaall
April 8, 2021
April 8, 2021
Wasiir Koore Oo ka War-bixiyay Xeerar Maanta la Horkeenkay Golaha Wasiirada.
Heemaall
June 17, 2021
Puntland Oo Gudbisay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka Ku Matalaya.(Akhriso)
Heemaall
June 2, 2021
June 2, 2021