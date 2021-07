Xisbiga Waddani Oo si Adag Uga Hadlay Shacabka Lagu Xasuuqay Gobolka Siti.

Xogeeyaha abaabulka ee xisbiga Waddani Cabdillaahi Jaamac Cismaan (Geel-jire), ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay aad uga xunyihiin dhibaatada ka dhacday gobolka Siti ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, halkaasi oo ciidamada Canfartu shacab Soomaali ah ku laayeen.



Geel-jire ayaa sheegay in siyaasada arrimaha dibada ee Somaliland ay ku dhisantahay in aan la fara-galin arrimaha gudaha ee waddamada jaar ka ah taasi oo ka xisbi Waddani ahaana ay siyaasadooda arrimaha dibadu ku dhisantahay sidaasay tahayna ay aad uga xunyihin Shacabka lagu laayay gobolka Siti.

“Siyaasada arrimaha dibada Somaliland waxa weeyaan in aan la fara-galin waddamada aynu jaarka nahay, iyo dowladaha kale ee caalamkaba wixi arrimaha gudahooda ah, waana siyaasad xisbiga Waddani uu ku taageersanyahay siyaasadiisa arrimaha dibadana ka mid ah, hadana waxa dhacda in waddamada ay ka dhacaan wax yaabo ina dareen galin kara” ayuu yidhi.

“Garba-Ciiise iyo dadkii lagu laayay sida aan sheegay inaga oo aan arrimaha dowladaha fara-galin, hadana waxaanu aad iyo aad uga xunahay dadka aynu dhiiga wadaagno ee Kilalka daga wixii ku dhacaba, dadka dhimashadu soo gaadhay ee 200 gaadhayay waanu ka xunahay” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Ciidamada dowlad goboleedka Canfarta ee dalka Itoobiya, ayaa la sheegay in ay magaalada Garba-Ciise ee gobolka Siti ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dileen dad badan oo shacab ah, labada dowlad deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta ayaa ku muransan lahaanshiyaha gobolka Siti.