Xisbullaah Oo Wacad ku Martay Inay Weerarayso Goobaha Ay Israa’iil ka Qodayso Saliida Iyo Gaaska.

Kooxda ka howlgasha Lubnaan, ee Xisbullah, ayaa soo saartay muuqaal ay ugu hanjabayso Israa’iil kaas oo ay ku sheegtay inay qaadeyso tallaabo ka dhan ah maraakiibta shidaalka iyo gaaska ka baara xeebaha Israel ee badda Mediterranean-ka.

Muuqaalka ayaa waxaa laga sii daayay TV-ga ururka Al-Manar, waxa uu ka kooban yahay muuqaalo naadir ah oo ku saabsan hubka Xisbullaah, waxaana uu ka digayaa in goobaha Israa’iil ay ku sugan yihiin ay wax yar uun u jiraan gantaaladeeda.



Lubnaan iyo Israa’iil ayaa waxaa u dhexeeya muran ku saabsan xuquuqda goobaha saliidda iyo gaaska ee xeebahooda. Muuqaalka ayaa la sii daayay saacado ka hor inta uusan sarkaal sare oo Mareykan ah ka qeybgalin wadahadallo dhexdhexaadin ah oo saraakiisha Lubnaan kula yeesheen Beirut.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Lubnaan, Abdallah Bou Habib ayaa sheegay Jimcihii inuu aad ugu rajo weyn yahay in wada xaajoodyadu guulo laga gaari doono.

Horay waxay labada dhinac isugu raaceen in ay gali doonaan wadaxaajood ku saabsan arrintaas oo uu dhexdhexaadiyo Mareykanka, si go’aan looga gaaro xadka dhinaca badda iyo isticmaalka saliidda iyo gaaska.

Wadaxaajoodyadan ayaa billowday bishii October ee sanadkii 2020-kii, balse waxay u muuqataa in wadaxaajoodyadaas aan wax xal ah lagu gaarin.Lubnaan ayaa rajo ka qabta inay billowdo soo saarista kheyraadka gaaska ee ka baxsan xeebaha maadaama ay la daalaa dhacayso dhaqaale xumada saamaynta ba’an ku yeelatay sannadihii dmabe.

Bishii lasoo dhaafay, waxa ay dowladda Lubnaan ka carootay dhismaha warshad saliidda iyo gaaska kasoo saarta gobolkaas, waxayna Israa’iil ku eedeysay inay abuurayso xarumo ka howl gala dhulka lagu muransan yahay.

Hase yeeshee Israa’iil ayaa sheegtay in warshadahaas aysan ugu talogalin meelaha uu muranka ka taagan yahay ee labada dal ay ka xaajoonayaan.Waxaa lasoo tebiyay in wadahadalladaas aysan hadda waxba ka soconin.

Xisbullah oo ka jawaabaysay tallaabada lagu eedeeyay Israa’iil ayaa sheegtay in ay 2-dii bishan July saddex diyaaradood oo uusan duuliye saarnayn u dirtay aagga Israa’iil ay gaaska kasoo saarayso.

Mas’uuliyiinta Israa’iil ayaa dhankooda sheegay in dhammaan saddexdaas diyaaradood la qabtay, lana burburiyay.

Xasan Nasrallah ayaa sheegay in weerarka ay diyaaradooda qaadeen ay ujeeddadiisa ahayd si halkaas looga abuuro amni darro lagu cabsi galinayo shaqaalaha.

Waxa uu digniin u diray Israa’iil, wuxuuna yiri: “Diyaaradaha drones-ka ee dhawaan la diray waa billow oo kaliya”.



Khudbadda uu jeediyay ayuu ku sheegay in haddii Lubnaan loo safixi waayo saliidda iyo gaaska ay iyaguna xaqiijin doonaan in aysan cid kale soo saarin ama iibinin.Nasrallah ayaa dowladda Lubnaan ugu baaqay in ay wadahadallada si dadban ugu adeegsadaan awoodda Xisbullah.

Waxa uu sheegay in Israa’iil iyo Mareykanka ay heleen farriinta Xisbullah, wax dan ahna aysan ka lahayn inay farriinta ku helaan gudaha Lubnaan iyo inkale.