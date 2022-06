XOG-Saraakiil NISA ah Oo Sheegay In Fahad Yaasiin ka Been-sheegay Kiiska Ikraan Tahliil

Xogo xasaasi ah ayaa soo baxaya dhowrkii saacadood ee u danbeeyay kadib wareysigii Fahad Yaasiin uu Kiiska Ikraan Tahliil dusha ka saaray Ra’iisal wasaare Rooble , Al Cadaala, Mahad-ka Dowladda iyo Kan Shabaab ee Karataay.

Saraakiil ay kamid yihiin Cabdullahi Dheere, Cabaas Yacquub, Liibaan Daahir iyo Kulane Jiis oo hadda Xildhibaan ah ayaa si hoose looga soo xigtay in ay beeniyeen warka uu bixiyay taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin kuna saabsan Kiiska xasaasiga ah ee Ikraan Tahliil.

Saraakiishan NISA kulahaa saameyn sareysa xilliga la waayay Ikraan ayaa xalay laga soo xigtay in Fahad sida uu u sheegay aysan wax u jirin, iyagoo intaasi ku daray in haddii madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud uu xog sax ah uga baahan yahay arinta uu kala kaashan karo taliyihii dabagalka NISA Korneel Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere loo yaqaan.

Inkasta oo xogta hoose ee laga helayo Cabdullahi Dheere ay tahay inuu aad uga hadleyn arimaha dowladii hore, balse uu dowladda cusub kala shaqeynayo arimaha taagan iyo amniga. Waxaana sarkaalkan la tilmaamay in ay gadaal ka cadaadineyso hey’adda CIA-da Maraykanka oo uu wada shaqeyn la leeyahay.



Xilligan adag ma sahlana in la helo xog sax ah oo ku aadan arimahan noqday murugta aan harin iyo kiiska sanadka jirsaday ee Ikraan Tahliil. Waxaana saraakiishan sida hoose loo soo xigtay warkooda aan la ogeyn kaalinta uu ka qaadan doono baaritaanada socda.

“Tani waxay ka dhigan tahay kashifaad in saraakiishan ay cadeeyeen in Fahad uu kiiska Ikraan ka been abuuray ayna jiraan xogo qarsoon oo la daboolayo una baahan in banaanka la soo dhigo” ayuu yiri Axmed Kallun oo saraakiishi hore ee nabad sugidda ah lana kulmay qaar kamid ah saraakiishan xalay beeniyay warkii Fahad.

Dad badan waxay leeyihiin Mahad Salaad oo horay Fahad si toos ugu eedeeyay inuu shirqoolay Ikraan ayuu un ka jawaabay Fahad, waxaase isku eedeynta taliyihii hore iyo taliyaha cusub looga maarmeynin baaris dhab ah oo xaqiiqda banaanka keenta.

Korneel Cabdullahi Dheere oo NISA mudooyinkii danbe ugu magacawnaa taliyaha dabagalka ayaa dad badan rumeysan yihiin inuu irid u bixin karo kiiskan lagu jahwareersan yahay, waxaase qaar kamid ah saraakiisha nabad sugidda ay tilmaameen inuu yahay nin hadal badneyd oo la fahmi karin dhan uu jiro.

Agaasimaha dhawaan xilka Nabad sugidda la wareegay Mahad Salaad ayaa laga dhowr sugayaa tilaabooyinka uu qaado dhinaca kiiskan oo sidoo kale lala lamaaniyo dilkii Baladweyne loogu geystay xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi.

Ra’iisal wasaarw Maxamed Xuseen Rooble ayaa laga dhowr sugayaa dhankiisa go’aanka uu qaato maadaama uu horey u sheegay inuusan kiiskan ka hadlin doonin haddana uu Fahad eedda isaga dusha ka saaray.