Xoghayahii Cusbaa Ee Degmada Lughaya Oo Xilkii La Wareegay

Duqa degmada Lughaya ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay xoghayahii hore ee Degamada Lughaya Yaasiin Daahir Kaahin & Xoghayeha Cusub oo loo soo magacaabay degamadaasi Mudane Jimcaale Xuseen Cabdi .

Munaasabada xil wareejinta ah oo ka qabsoontay xarunta degmada Lughaya waa waxa ka soo qayb galay madaxda iyo shaqaalaha degmada Lughaya, oday dhaqameed, saraakiil ciidan iyo daneeyayaal kale.

Duqa degmada Lughaya Mudane Cabdilaahi Cali Awnuur Dixood oo ayaa markii uu xilka kala wareejiyay kadib hadalka qaatay waxana uu sheegay in kalsooni wayn uu ku qabo in xoghaya cusub oo wax badan oo hor mar ah ku soo kordhin doono degmada Maadaama oo uu yahay in degaanka ku kacaamay, aqoon durugsana u leh, sidoo kale waxa uu khayr u rajeeyay xoghayahii hore.

Xoghaya Cusub ee Degamda Lughaya Mudane Jimcaale Xuseen Cabdi oo isaguna madashaas hadal kooban ka soo jeediyay ayaa codsaday in xilka cusub loogu duceeyo, lalana shaqeeyo, sidoo kale waxa uu balan qaaday in uu hormarka degmada Lughaya si wayn uga shaqayn doono, isaga oo markaas baalal ka dhiganaya, shaqaalaha iyo madaxda degmada, kuwa gobolka iyo masuuliyiinta xukuumada Somaliland.

Madashan ayaa sidoo kale madaxdii, odaydhaqameedkii iyo haldoorkii ka hadlay ay sagootiyeen xoghayahii hore sidoo kalena ay soo dhaweeyeen, xoghayaha Cusub iyoga oo balan qaaday inay si dhaw ula shaqayn doonaan.