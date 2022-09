Xoghayihii Hore Ee Saylac Oo Xabsiga La Dhigay Iyo Dareenka ku Xeeran.

Wararka ka imanaya dhinaca degmada Saylac ayaa waxa ay sheegayaan in Xoghayihii hore ee degmadaas Maxamed Cismaan Allaale ay ciidamada amnigu xabsiga u taxaabeen kadib markii lagu eedeeyay musuq-maasuq.

Xariga masuulkan ayaa waxa ay wararku intan ku darayaan in uu yimid kadib markii Xafiiska Hant- Dhawrka Somaliland ay ku eedeeyeen masuulka la xidhay musuq iyo wax-is-daba-marin, waqti ay maalmihii u dambeeyay saraakiil ka socotay xafiiskan ay baaritaano dhinaca hantida ah (audit) ka waday xarunta degmada Saylac.



Masuulkan la xidhay oo xilkaas laga qaaday mudo hal sano ku simman ka hor ayaa eheladiisu waxa ay cambaareeyeen xadhigiisa oo ay tilmaameen in uu yahay sharci-daro aan loo marin jidkii saxda ahaa, sidoo kalena waxa ay xuseen in wiilkoodu uu xilkaas si nadiif ah u wareejiyay, xadhigan maantana ay u arkaan mid siyaasadaysan oo dano kale laga leeyahay, iyaga oo markaasi ka digay wiilkooda dusha laga saaro eedo aanu lahayn waqti uu maayarkii degmadaasi oo ay kharashaadka wada saxeexi jireen aan la daba-joogin.

Warka xadhiga Xoghayahan hore ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti ay jiraan tuhuno kale oo muquq-maasuq oo dul hoganaya Maayarka degmada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir, eedahaas oo sida wararku sheegayaan sababay in Maayarkan looga yeedho xarunta dhexe ee Wasaarda Arimaha Gudaha ee Hargaysa oo iyadu ah mida maamusha maayarada dalka.

Dhinaca kale waxa maalintii shalay magaalada Borama soo gaaray xildhibaano door ah oo ka soo hor jeeda maayarka Yuusufka Saylac kuwaas oo u soo xadhko xidhay sidii ay xilkaas uga dajin lahaayeen, waxana ay wararku tilmaamayaan in ay xildhibaanadan kulan la qaateen Wasiirka Gaashaan-dhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye isla markaana ay kala hadlay sidii Madaxwayne Biixi ula kulansiin lahaa, hadii ay taas suuroobi waydana uu u gaarsiin lahaa xogta iyo musuq-maasuqa hadheeyay, iyo sidii uu wasiirku uga qashayn lahaa sidii ay xildhibaanadu u heli lahaayeen sifo sharci ah oo ay u maraan maamuus ka xayuubinta maayarka musuqa lagu eedeeyay.

Si kastaba ha ahaatee Degmada Saylac ayaa ka mid ah meelaha dalka uu ka soo galo dekhliga ugu badan, xilalka ugu sareeya ee degmadaasina waxa ay yihiin kuwo aanan lagu nagaan oo inta badan badalkooda iyo mooshinadooduba ay badan yihiin, inkasta oo ay xusid mudan tahay in Somaliland ay gabi ahaanba hakad galisay qabashada kalfadhiyo xilka lagaga qaadayo maayarada dalka ilaa amar dambe.