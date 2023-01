Xubnaha QM Oo Cod ku Laalay Codsi Uga Yimid Dawlada Ethiopia.

Xubnaha Qaramada Midoobay waxay gaashaanka ku dhufteen codsi ay dowladda Ethiopia ku doonaysay in la hakiyo dhaqaalaha la siiyo Khubarada ka tirsan Golaha Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha ee ka hawlgala Ethiopia.

Muddadii uu socday Shirkaasi maalintii Jimcihii ee la soo dhaafay waxaa cod loo qaaday Codsigii dowladda Ethiopia, iyadoo 71 Waddan gaashaanka ku dhufteen Codsiga lagu joojinayo Kharajka lagu maalgeliyo Guddiga Khubarada Caalamiga ee baaritaanka ku haya Tacadiyada Xuquuqda Aadanaha ee ka dhacay Gobalka Tigrey ee Waqooyiga dalka Ethiopia.

Dalalka diiday Codsigii Dowladda Ethiopia waxaa ka mid ahaa inta badan dalalka Reer Galbeedka, iyadoo Qaaradda Africa uu dalka Botswana oo keliya diiday Codsigii Dowladda Ethiopia ee lagu joojin lahaa Kharajka lagu maalgeliyo Guddiga Khubarada Caalamiga ee barayo Tacadiyada Xuquuqda Aadanaha ee ka dhacay Gobalka Tigrey.

Madasha Cod-bixintaasi waxaa ka maqnaa 50 dal oo ka tirsan QM, kuwaasi oo badankooda ka soo jeeda dalalka Bariga Dhexe, oo ay ku jiraan dalalka Masar iyo Liibiya.

Dhanka kale, 32 Waddan oo keliya ayaa taageeray Codsigii Dowladda Ethiopia ee ahaa in la joojiyo Kharajka ku baxa Baarayaasha Khubarada Caalamiga ee Tacadiyadii ka dhacay Gobalka Tigrey.

32-ka Waddan ee isbarbar taagay Mowqifka Dowladda Ethiopia waxay badankooda ka soo jeedaan Qaarada Africa, waxaana dalalkaasi ka mid ah Somalia, Djibouti, Sudan, Kenya iyo Eritrea.

Sidoo kale, Dowladaha Raashiya iyo Shiinaha waxay iyagana u codeeyeen in la joojiyo Kharajka Guddigaasi oo ka kooban 3 qof, kuwaasi oo Xaruntooda Dhexe ku taallo magaalladda Entebbe ee dalka Uganda.

Dowladda Ethiopia waxay had iyo jeer codsan jirtay in Kharajka laga joojiyo Guddiga Khubarada Baaritaanka ee (ICHREE) tan iyo markii uu Golaha QM ee Xuquuqda Aadanaha (The UN Human Rights Council (UNHRC) magacaabeen Guddigaasi bishii December ee sanadkii 2021-kii.

Dowladda Ethiopia waxay kaloo ku eedeysaa Guddiga Khubarada Baarayaasha Caalamiga inay siyaasadeeyaan Arrimaha Xuquuqda Aadanaha ee Ethiopia.

Si kastaba ha ahaatee, Dalalka xubnaha ka ah QM waxay bishii October ee sanadkii hore ee 2022-kii isku khilaafeen Codeyn ku aadanayd in muddo hal sano ah loo kordhiyo Xilli-hawleedka Guddiga Khubarada Caalamiga oo ku ekaan lahaa bishii December ee sanadkii 2022-kii