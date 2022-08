Xukuumada Biixi Oo Hakisay Xaflad Bari Lagu Daah-furayay SAW Tv Ee Borama

Amar xukuumada dhexe ka soo baxay ayaa Lagu joojiyay xafladii daahfurka Telefoshanka SAW CABLE TV qaybtiisa Reciever-da oo maalinta bari ah ee Arbacada ah loo balansanaa Inay ka qabsoonto magaalada Boorama.

Amaranka joojinta xafladan daahfurka SAW CABLE TV iyo “ System” ka TV-ga Ee hawada la joojiyo ayaa waxa masuuliyiinta Telefishanka gaarsiiyay maamulka gobolka Awdal galinkii dambe ee maanta.



“Waxa aan aad uga xunahay dadwaynaha sharfta lehna ka raali galinaynaa in xafladii daahfurka SAW CABLE TV ee aan qorshaynay horana u shaacinay uu dib u dhac ku yimaado” ayuu yidhi mid ka mida SAW CABLE TV hawl wadeynada oo dadwaynaha ka raaligalinayay dib u dhacaas.

Isaga oo hadalka sii wata ayaa Masulkani waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyay amarka xukuumada dhexe ka soo baxay ee hakadka galiyay xafladii daahfurka Telefishanka iyo “System “ ka lagu dhamiyey waxana uu yidhi

” Waxa la iiga yeedhay xafiisyada xukuumada ee Gobolka Awdal waxana la igu wargaliyay in amar xukuumadeed lagu joojiyay xafladaas, ilaa amar dambana aanan la qaban karin”

SAW CABLE TV waxa loo aasaasay buuxinta baahida bulshadu ay u qabto warbaahin casri ah oo jiilka cusub iyo hormarka dalkaba ka qayb qaadata, waanan ka midho dhalinaynaa ujeedadaas ayuu Milkiile Caydaruus hadalka ku soo afmeeray.