Xukuumada Rooble Iyo Siyaasiyiin Kale Oo ka Hor-yimid Ciidamada la Geeyay Baladwayne.(Sawiro)

Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mudane Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in in xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble aysan ka war qabin ciidamada la geeyay Baladweyne.

Wasiir Mukhtaar oo ka hadlayay ciidamada la geeyay Baladwayne ayaa yiri; “Markii aan is wareysanay Ra’isulwasaaraha waxaan isla garanay in war ay xukuumadda kasoo saarto, lana qaado talaabooyin ku habboon”.

Wasiirka Arrimaha Gudaha xukuumada Rooble iyo Siyaasiyiin Xildhibaano ah ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa ka soo horjeestay ciidankii maanta la geeyay Beledweyne.

Xubnahan shir jaraaid qabtay ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ciidankaasi aan Beledweyne loo geynin amni doorasho iyo mid Al-shabaab, balse ujeedka yahay in dadka lagu cabsi geliyo, waxaana ay ku baaqeen in degdeg looga soo celiyo.

Wasiirka arrimaha gudaha Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay iney iswareysteen RW Rooble ayna u cadaatay in ciidankaas aysan ka war heynin xukuumada, una socon arrimo doorasho iwm, isagoo ka digay dhibaatooyinka ciidankaas ka dhalan kara.

Waxaa sidoo kale talaabada ciidankaas ka soo horjeestay kana hadlay shirkaas jaraaid xubno kale oo ay ka mid ahaayeen Wasiirkii hore ee Waxbarashada C/llaahi Goodax Barre, Taliyihii hore ee NISA Sambaloolshe iyo xubno kale.

Cabdullaahi Sanbaloolshe oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada NISA ama nabad-sugida Soomaaliya, oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id ayaa eedeeyay Jeneraal Biixi oo ka tirsan ciidanka Xoogga dalka oo uu sheegay in uu xoog ku haystay gobolka Gedo, haddane uu Hiiraan qabsanayo, waa sida uu hadalka u dhigaye.

Dhinaca kale Jen. Abuukar Xaaji Warsame Xuud, oo ah hogaamiyaha gole isku magacaabay Kacdoonka gobolka Hiiraan oo ku sugan Muqdisho ayaa si adag uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne.

Waxaa uu sheegay Xuud in talaabadan ciidamada lagu geeyey Baladweyne dhabarka laga jabinayo wadahadaladii ay u yimaadeen Magaalada Muqdisho, isla markaana wixii ka dhasha uu mas’uuliyadeeda qaadi doono madaxweyne Farmaajo.

Xiisadda Baladweyne ayaa weli kacsan, iyada oo ciidamada ay dowladda diyaaradaha ku geystay ay gudaha u galeen magaalada oo ay horey usii joogeen ciidamo gadoodsan.