Xukuumada Somaliland Oo ka Ganacsiga Sigaarka ka Mamnuucday Degmada Saylac Ee G/Salal.

Qiimaha sigaarka loo yaqaan Beesal-ka ayaa kor u kacay gudaha degmada Saylac ee gobolka Salal waxana jirta sigaar la’aan dhinaca beensalka ah, kadib markii maamulka gobolka Salal oo xayiraad dad-ban oo aan ka soo bixin wasaarada ganacsiga ku soo rogay sigaarkaasi.

Ma cada sababta uu maamulka Salal u xayiray sigaarkan Beensalka, balse waxa dadka u dhuun daloola arimaha gobolkaasi ay sheegayaan in xayiraadan ay timid kadib markii ay xukuumada Jabuuti codsatay in ay Somaliland wax ka qabato sigaarka Beensalka ah ee kootarabaan ahaanta loo soo galiyo dalkeeda, sigaarkaas oo intiisa ugu badan ay ka timaad Somaliland.

Talaabadan ayaa sabatay in qof walba oo sigaar uu ugu talo galay ganacsi wata ay ciidamada Somaliland beegsadaan loogana shikiyo in uu yahay qof damacsan in uu u kootarabaaniyo dhinaca Jabuuti.

Ilaa iyo hada Cawaale Muuse Jaamac iyo dhawr qof oo kale ayaa loo xidh-xidhay sigaarkan beensalka oo ay ka soo iibsadeen gudaha Somaliland oo ay baabuur ku soo rarteen, mana jiraan wax faahfaahin ah oo xadhiga shaqsiyaadkan ka soo baxaysa oo laga helay laamaha amniga iyo maamulka gobolka Salal.

Dadka u dooda ganacsiga xorta ah ee Somaliland ayaa walaac ka muujisay talaabadan ay maamulka gobolka Salal ku beegsanayaan ganacsatada iyo cid walba oo sigaarkaas Beensalka ah lagu arko, waxna ay ku doodayaan in talaabadan ay tahay mid curyaaminaysa ganacsiga, qof walba oo gudaha gobolka Salal kaga ganacsanaysa sigaarkaas Beensalka ahna ka dhigay mid lagu dhajiyay shaabad ah kootarabaan ka shaqayste.

Somaliland ma jiro wax xeer ah oo mamnuucaya isticmaalka, cabida iyo ka ganacsiga Sigaarka, ganacsatudana way kala soo dagtaa sigaarkaas beensalka ah dekeda Berbera ee Somaliland, iyada oo ay saas tahay ayaa hadana waxa muuqata in xayiraadahan ka soo cusboonaaday ee uu soo rogay Barasaabka gobolka Salal Mawliid Maxamed Nuur kaasoo lagu beegsanayo sigaarka Beensalka ay yihiin kuwo ka xaaraantinimaynaya ganacsatada in ay gobolkaas macaash u doontaan iyaga oo u iibgaynaya sigaarka Beensalka.