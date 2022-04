Yurub Oo Canbaaraysay Maydad Laga Helay Wadooyinka Magaalooyinka Ukrain

Madaxweynaha Golaha Yurub ayaa cambaareeyay waxa uu ugu yeeray xasuuqa uu Ruushka ka wado magaalooyinka ka baxsan Kyiv, wuxuuna ballan qaaday in uu cunaqabatayn dheeraad ah ku soo rogi doono Moscow.

Charles Michel waxa uu sheegay in Midowga Yurub ay Ukraine iyo hay’adaha gargaarka ka caawinayaan in ay soo ururiyaan caddaymaha lagama maarmaanka u ah daba-galka maxkamadaha caalamiga ah.

Britain ayaa sheegtay in weerarradaas loo baaro sida dambiyo dagaal oo kale. Mar sii horeysay, kaaliyaha sare ee madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in xasuuqaasi uu ka dhashay ka dib markii siyaasiyiinta reer galbeedka ay ka baqeen inay ka “xanaajiyaan” Ruushka.

Maykha-ilo ayaa sheegay in cabsida reer galbeedka laga yaabo in Ruushka ay u fududeyso adeegsiga xeeladaha argagixisanimo ee bahalnimada ah, taasoo keentay in Ruushku dareemo inuu xor u yahay inuu geysto xasuuq iyo kufsi wadareed.

Sabtidii shalay ahayd saxafiyiinta reer galbeedka ee tagay Bucha, Irpin iyo Hostomel ee waqooyi-galbeed ee Kyiv – waxay arkeen meydad daadsan hareeraha waddooyinka, kuwaas garba-duub u xiranaa.