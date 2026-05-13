Dawlada Fadaraalka Oo Shuruud ku Xirtay Qaadashada Basaborka Somaliga

Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa soo saartay wargelin cusub oo muhiim ah oo si weyn u saameyn doonta muwaadiniinta doonaya inay qaataan baasaboorka Soomaaliya. Hay’addu waxay shaacisay in laga bilaabo 1-da bisha Luulyo 2026 aan la bixin doonin baasaboorka Soomaaliya qof aan haysan Kaarka Aqoonsiga Qaranka ee NIRA ama shahaadada caddeyneysa inuu qofku diiwaangashan yahay oo uu sugayo kaarkaasi.
Go’aankan cusub ayaa qeyb ka ah dadaallada dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku dooneyso inay ku xoojiso nidaamka aqoonsiga muwaadiniinta, amniga dukumentiyada dowladda iyo casriyeynta adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyadda. Dowladda ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe lagu hirgelinayo aqoonsi qaran oo mideeya xogta shacabka Soomaaliyeed, si loo helo nidaam rasmi ah oo lagu xaqiijin karo aqoonsiga muwaadiniinta.
Qoraalka kasoo baxay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa lagu sheegay in qof kasta oo aan weli qaadan Kaarka Aqoonsiga Qaranka lagu boorinayo inuu si degdeg ah isu diiwaangeliyo, isla markaana uu qaato kaarka NIRA ka hor inta aan la gaarin waqtiga cusub ee shuruudda laga dhigayo codsiga baasaboorka. Hay’addu waxay sheegtay in tallaabadan ay muhiim u tahay xaqiijinta saxnaanta xogta muwaadiniinta iyo ka hortagga isticmaalka dukumentiyo aan sharciyeysneyn.
Sidoo kale hay’addu waxay fartay muwaadiniinta qorsheynaya inay codsadaan baasaboorka Soomaaliya inay soo gudbiyaan nuqullo ka mid ah dukumentiyada looga baahan yahay codsiga baasaboorka, halkii ay keeni lahaayeen dukumentiyadii asalka ahaa. Arrintan ayaa lagu sheegay mid lagu fududeynayo habraaca shaqada iyo ilaalinta dukumentiyada muhiimka ah ee muwaadiniinta.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa sidoo kale xustay in laga bilaabo maanta illaa taariikhda 13-ka May 2026 la aqbali doono baasaboorrada iyadoo lagu saleynayo nidaamkii hore, balse wixii ka dambeeya ay si rasmi ah u dhaqan geli doonaan habraacyada cusub ee la xiriira aqoonsiga NIRA.
Go’aankan ayaa durba hadal-heyn ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka aan weli qaadan Kaarka Aqoonsiga Qaranka. Qaar badan ayaa walaac ka muujiyay waqtiga kooban ee harsan iyo caqabadaha ka jira helitaanka adeegyada diiwaangelinta, halka kuwo kale ay soo dhaweeyeen tallaabadan iyagoo ku tilmaamay mid muhiim u ah amniga iyo tayeynta dukumentiyada qaranka.
Khubaro ku xeel dheer arrimaha maamulka iyo amniga dukumentiyada ayaa sheegaya in isku xirnaanta baasaboorka iyo nidaamka aqoonsiga qaranka ay sare u qaadi karto kalsoonida caalamiga ah ee baasaboorka Soomaaliya, isla markaana ay yareyn karto suurtagalnimada in dukumentiyada Soomaalida si sharci darro ah loo adeegsado.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa ugu dambeyn ugu baaqday shacabka inay la xiriiraan xafiisyada hay’adda haddii ay u baahan yihiin faahfaahin dheeraad ah ama kaalmo ku saabsan nidaamka cusub ee codsashada baasaboorka iyo qaadashada Kaarka Aqoonsiga Qaranka ee NIRA.
