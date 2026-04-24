Juventus oo u heelan helista Bernardo Silva oo ka huleelaaya Mancity

HS: Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay si rasmi ah dalab ugu gudbiyaan khadka dhexe ee hal-abuurka leh ee Bernardo Silva ee ka tirsan Manchester City.
Ciyaaryahanka reer Portugal ayaa la sheegay inuu noqon doono ciyaaryahan xor ah (free agent) xagaagan, taasoo ka dhigaysa mid si weyn loogu tartamayo suuqa kala iibsiga.
Juventus waxay doonayaan inay si degdeg ah u dhaqaaqaan si ay uga hor tagaan kooxaha kale ee doonaya, gaar ahaan FC Barcelona, kuwaas oo iyaguna xiiseynaya inay si bilaash ah ku helaan saxiixiisa.
Warbixintu waxay muujinaysaa in Silva uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo kooxo waaweyn oo Yurub ah ay isku dayayaan inay helaan saxiixiisa kahor inta uusan go’aan kama dambays ah gaarin.
Sida uu sheegay wargeyska La Gazzetta dello Sport, kooxda Juventus ayaa u aqoonsatay ciyaaryahanka Bernardo Silva inuu yahay bartilmaameedkooda koowaad, waxayna hadda diyaar u yihiin inay si rasmi ah dalab ugu gudbiyaan Manchester City.
Inkasta oo wada-hadallada gudaha ee ka socda garoonka Allianz Stadium ay sii xoogeysanayaan, Silva laftiisa ayaa la sheegay inuu ilaalinayo masaafo xirfadeed oo ku aaddan hadallada suuqa kala iibsiga. Wuxuu muujiyay inuu furan yahay inuu u wareego Juventus, balse hadda wuxuu diiradda saaraya inuu koobab dheeraad ah la qaato Manchester City inta ka harsan xilli ciyaareedka.
Xiisaha Juventus ma istaagin, maadaama maamulka kooxda ay u arkaan Silva (31 jir) inuu yahay ciyaaryahanka ugu habboon ee noqon kara udub-dhexaadka nidaamka tababare Luciano Spalletti.
Juventus si fiican ayay uga warqabaan in aysan keligood ahayn xiisaha ay u qabaan ciyaaryahanka hore ee AS Monaco ee Bernardo Silva.
FC Barcelona ayaa muddo dheer lala xiriirinayay isku day ay ku doonayaan Silva, waxaana la sheegaya in soo jiidashada garoonka Camp Nou ay weli door weyn ku leedahay go’aankiisa mustaqbalka.
Waxaa sidoo kale xiisaha tartanka ku soo biiray SL Benfica iyo Galatasaray S.K., inkastoo tartanku u muuqdo inuu ku soo koobmay laba kooxood: Juventus iyo Barcelona.
Sababta ugu weyn ee tan loo aaminsan yahay ayaa ah in Silva uu doonayo inuu sii ciyaaro heerka ugu sarreeya xilli ciyaareedka soo socda, si uu u sii ahaado ciyaaryahan muhiim u ah kooxda uu ka tirsan yahay iyo xulka qaranka Portugal, isagoo ku jira marxaladaha dambe ee xirfaddiisa kubadda cagta.