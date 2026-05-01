Arteta oo quus taagan, hanjabaadla’aana maanta kaga baxay waraysigiisii

HS: Tababaraha Arsenal, Mikel Arteta, ma xaqiijin karo in Martin Ødegaard uu diyaar u yahay kulanka London derby ee Sabtida ay la ciyaarayaan Fulham.
Sida uu sheegay tababaraha reer Isbaanishka ah markii uu la hadlay warbaahinta Jimcihii.
Markii wax laga weydiiyay xaaladda dhaawacyada ee kooxda, Arteta wuxuu sheegay in Jurriën Timber iyo Kai Havertz labaduba aysan diyaar u ahayn ciyaarta.
Marka laga hadlayo Ødegaard, wuxuu ku jawaabay:
– Waa inaan eegnaa.
Arteta ma uusan faahfaahin waxa dhibaya xiddiga reer Norway ee kooxda.
Kabtanka xulka qaranka Norway ayaa la beddelay ka hor inta aan saacaddu dhammaan kulankii Champions League ee ay la ciyaareen Atlético Madrid horraantii toddobaadkan.
Ødegaard ayaa dhawaan kusoo laabtay garoomada kadib markii uu muddo dheer la tacaalayay dhaawacyo.
Tan iyo 1-da Maarso, ciyaaryahanka reer Norway wuxuu ciyaaray kaliya tiro yar oo kulamo ah Arsenal, oo kula jirta tartan adag Manchester City oo ku aaddan horyaalka Premier League.
Toddobaadka soo socda waxaa sidoo kale la sugayaa lugta labaad ee kulanka Atlético Madrid ee nus-dhamaadka Champions League.
