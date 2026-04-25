Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad u liita sanadkan!”

HS: Difaacii hore ee Liverpool FC, Markus Babbel, ayaa si kulul u dhaliilay qaab ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Mohamed Salah, isaga oo soo jeediyay in bixitaanka ciyaaryahanka Masaarida ah uu yahay go’aan sax ah oo dhammaan dhinacyada dan u ah. Inkasta oo uu leeyahay taariikh halyeeynimo, Babbel waxa uu su’aal geliyay dadaalka uu garoonka geliyo iyo sida uu ula jaanqaadayo tababaraha Arne Slot, isaga oo sheegay in bandhigyadiisu xilli ciyaareedkan ay ahaayeen kuwo si lama filaan ah u liita.
Hoos u dhaca “Boqorka Masar” oo la falanqeynayo
Inkasta oo bixitaanka Salah marka uu dhammaado heshiiskiisa hadda uu horeyba u caddaa, haddana qaabka uu u ciyaaray xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay ayaa si weyn loo dhaliilay. Inkasta oo 33-jirkan uu dhaliyay 12 gool isla markaana uu sameeyay 9 caawin, haddana waxqabadkiisa guud ayaa si weyn uga hoos maray heerarkii sare ee uu hore u dejiyay, kuwaas oo uu sanadkii hore ku gaaray 57 ka qaybgal oo goolal ah. Hoos u dhacan la dareemayo ayaa dhalisay dood ku saabsan in weeraryahanku weli leeyahay awooddii jireed iyo edbintii xeeladeed ee looga baahan yahay xilli cusub oo ka curtay Anfield.
Babbel oo bixiyay qiimeyn adag
Isagoo si gaar ah ula hadlay EPL Index, Markus Babbel wuxuu sheegay in hoos u dhaca qaab ciyaareed ee Mohamed Salah uu ahaa mid mudnaa in si dhaqso ah looga saaro safka hore. Xiddigii hore ee Jarmalka ayaa tilmaamay in farxad la’aan muuqata oo uu ka dareemayo tababaraha Arne Slot ay tahay sabab weyn oo ka dambeysa bandhigyadiisa isbedbedelka ah.
Isagoo falanqeynaya waxqabadka Salah iyo go’aankiisa inuu raadsado caqabad cusub, Babbel wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa inay ahayd go’aan sax ah. Waxay u ahayd xilli adag, mana ahan heerkii aan ka baranay. Mar walba wuxuu ahaa ciyaaryahanka farqiga sameeya, balse taas si badan uma arag xilli ciyaareedkan.
“Ma hubo in xiriirka uu la leeyahay Arne Slot uu ahaa mid wanaagsan, sababtoo ah wuxuu u muuqdaa inuusan si buuxda ugu qanacsanayn tababaraha. Mararka qaar waan la yaabay in Slot uu garoonka ku sii hayo, sababtoo ah wuxuu ahaa mid aad u liita! Qof walba wuu ciyaari karaa si xun mararka qaar, balse isaga ma uusan u shaqeyn kooxda, taasina waa niyad-jabka ugu weyn. Aniga ahaan, waxaan ka saari lahaa kooxda si ka horreysay.”
Sumcadda halyeeynimo weli way taagan tahay
Inkasta oo hadalladiisu ay ahaayeen kuwo adag marka laga hadlayo xilli ciyaareedkan, Markus Babbel wuxuu si degdeg ah u qiray in booska Mohamed Salah ee taariikhda Liverpool FC uusan wax dood ah lahayn. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo weeraryahanku galay bilihii ugu dambeeyay ee xirfaddiisa kubadda cagta ee Ingiriiska, diiradda ayaa u wareegaysa xaqiiqada dhaqaale ee ku xeeran tallaabadiisa xigta iyo caqabadaha ay kooxaha Yurub kala kulmi karaan mushaharkiisa sare.
Isagoo qiimeynaya saameynta muddada dheer ee Salah ku yeeshay Anfield iyo mustaqbalkiisa, Babbel wuxuu yiri:
“Laakiin tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa xiddig heer sare ah, balse xilli ciyaareedkan aad ayuu ugu adkaa. Waa halyeey halkaas ka ah, waana mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd ee abid u ciyaara Liverpool. Maxaa xiga? Haddii uu doonayo inuu helo lacag badan, Sacuudiga ayaa macno samaynaya, balse ma hubo in kooxo badan oo Yurub ah ay awoodi karaan inay bixiyaan kharashkiisa.”
Heemaal Sport.