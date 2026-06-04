Trump Oo Canbaareeyay Qararka la Anxisiyey Ee Lagu Xadidayay Awoodiisa Dagaal.

Donald Trump ayaa dhaleeceeyay codbixintii Aqalka Wakiillada Mareykanka ee lagu xaddidayay awoodihiisa dagaal, isla markaana meel mariyey qaraar lagu diidayo dagaalka Iiraan, waxa uuna Trump sheegay in tallaabadaasi timid xilli uu ku jiray “wada-hadalladii ugu dambeeyay” ee lagu soo afjarayay dagaalka lala galay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
“Yaa samayn lahaa fal sidan oo kale ah oo aan dal jeceyl ahayn?” ayuu yiri.
Aqalka Wakiillada Mareykanka ayaa shalay meel mariyay qaraar muujinaya diidmadiisa dagaalka uu Mr. Trump kula jiro Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, qaraarkaas ma aha mid sharci ahaan khasab ah in la fuliyo, wuxuuna u badan yahay hadal ama calaamad muujinaysa mucaaradka ka dhanka ah siyaasadda dagaal ee Mr. Trump ee ku wajahaan Iiraan.