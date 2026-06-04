Xisbullah oo Diidady Xabbad-joojin Cusub Ee ay ku Heshiiyeen Israa’iil iyo Lubnaan

Kooxda hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa si adag u diiday shuruudaha xabad joojinta uu Maraykanku taageerayo ee u dhexeeya Israa’iil iyo Lubnaan.
War qoraal ah oo si adag loo hadal hayay ayuu hoggaamiyaha kooxda ay Iran taageerto Naciim Qasem ku sheegay in wada xaajoodku uu ahaa “mid aan waxba tarayn” oo ” bahdilaad ah” Lubnaan, waxaana si cad u diiday “qaybaha ballaaran ee dadka Lubnaan”.
Waxay timid ka dib markii Israa’iil iyo Lubnaan ay ku dhawaaqeen dib u cusboonaysiinta xabbad joojintooda jilicsan ee abuurista “aagagga ammaanka” ee gudaha Lubnaan kuwaas oo laga mamnuuci doono hawl-wadeennada Xisbullah.
War qoraal ah oo ay si wadajir ah u soo saareen arbacadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayay saddexda dal ku sheegeen in heshiisku uu “ku xiran yahay in gebi ahaanba la joojiyo dagaalka” oo ay fulinayso ururka Xisbullah.