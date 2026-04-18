Haaland oo aaminsan in ay ku guulaysanayaan horyaalka Premier League

Erling Haaland ayaa uga digay Arsenal inuu “wali doonayo wax ka badan,” iyadoo weeraryahanka Manchester City uu shaaciyay sida uu isu diyaarinayo kulanka weyn ee go’aamin kara horyaalka Premier League.
Erling Haaland wuxuu aaminsan yahay in waayo-aragnimada koobab ku guuleysiga ee Manchester City ay noqon karto mid go’aamiya ka hor kulankooda weyn ee Premier League ay la leeyihiin Arsenal.
Weeraryahanka reer Norway wuxuu ku adkeysanayaa in City ay weli “u ooman yihiin wax ka badan,” iyadoo tartanka horyaalka uu galay marxaladdiisa go’aaminta ah.
Manchester City waxay galayaan kulan muhiim ah oo ka tirsan Premier League iyagoo og in guushu ay u horseedi karto inay sare u kacaan oo ay hoggaanka horyaalka qabtaan. Runtii, haddii ay ka badiyaan kooxda Mikel Arteta, ka dibna ay helaan saddex dhibcood kulanka ay la leeyihiin Burnley, horyaalka difaacaya ayaa si adag gacanta ugu dhigi kara tartanka horyaalka.
Kooxda Pep Guardiola, xaaladdan waa mid ay hore u soo arkeen. City marar badan ayay si xoog leh u kacday dhammaadka xilli ciyaareedka intii ay xukunka horyaalka hayeen, waxaana xubnaha waaweyn ee kooxda ay aaminsan yihiin in waayo-aragnimadaasi ay mar kale go’aamin karto natiijada. Inkasta oo ciyaartoy cusub ay ku soo biireen kooxda, hoggaamiyeyaasha joogtada ah ayaa weli ah laf-dhabarta kooxda oo si joogto ah u keentay koobab, oo uu ka mid yahay Erling Haaland, kaas oo aad ugu kalsoon in kooxdiisu mar kale sameyn karto guul lama filaan ah dhammaadka xilli ciyaareedka oo ay ku guuleysan karto horyaalka.
Erling Haaland wuxuu ku adkeysanayaa in Manchester City ay had iyo jeer filayaan inay ku guuleystaan koobab.
Isagoo ka hadlayay ka hor kulanka weyn, Haaland wuxuu carrabka ku adkeeyay in dhaqanka guusha ee kooxda uu weli saameyn ku leeyahay maskaxda ciyaartoyda. Wuxuu sidoo kale sharaxay sida uu ula tacaalo cadaadiska kulamada go’aaminta horyaalka.
“Waayo-aragnimada dhinaca ku guuleysiga koobabka? Haa,” ayuu yiri. “Waxaan leenahay ciyaartoy badan oo cusub, sidoo kale waxaa jira kuwo joogay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. City waa koox ay tahay inaad timaaddo oo aad koobab ku guuleysato. Waxaan ku guuleysanay koob dhowr toddobaad ka hor, taas oo ahayd dareen wanaagsan. Waa inaan ka sii dhisnaa taas.”
City way deggan yihiin halka Arsenal cadaadis saaran yahay
Maskaxda Arsenal ayaa su’aalo la geliyay kadib hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkooda, iyadoo “Gunners”-ku ay hal kulan oo keliya ku guuleysteen shantii kulan ee ugu dambeysay ee tartamada oo dhan. Marka la barbardhigo, Manchester City waxay wajahayaan dhammaadka xilli ciyaareedka iyagoo leh kalsooni iyo degganaansho. Haaland wuxuu aaminsan yahay in maskax deggan ay aad muhiim u tahay inta lagu jiro tartan horyaal oo kacsan.
“Aniga ahaan, maskaxda iyo inaad ku jirto xaalad maskaxeed oo wanaagsan waa mid aad muhiim u ah,” ayuu raaciyay. “Hadda waxaa soo socda kulan aad u weyn. Waa inaad maskaxda degganeysaa oo aadan wax badan ka fikirin, sababtoo ah taas ayaa ah waxa ugu xun ee dhici kara.”
“Waa inaad si fiican u tababartaa, si xeelad ahaan fiican ugu diyaargarowdaa kooxda, isla markaana aad maskax ahaan u ahaataa mid xor ah. Ha ka fikirin wax badan, ha ka badbadinin fikirka, si wanaagsan u fikir, iskuna day inaad si maskaxeed iyo jir ahaanba ugu diyaar garowdo ciyaarta. Hadda waxaan leenahay ‘final’ toddobaad kasta. Kulankii ugu dambeeyay ee Chelsea wuxuu noo ahaa mid cajiib ah. Waxaan ku bilownay si liidata wax yar, laakiin waxaan ku dhammeystirnay si aad u xooggan. Waxaan sameyneynaa wax wanaagsan, welina waxaan u oomanahay wax ka badan.”
