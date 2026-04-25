Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah ee xanuunka macaanka

HH: Trulicity waa dawo loo isticmaalo daaweynta Nooca 2aad ee sonkorowga. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka jirkaoodu uusan si fiican uga jawaabin insulin-ka ama aan soo saarin insulin ku filan. Trulicity waxa la qaataa hal mar usbuucii iyadoo la isku duro (injection), taasoo ka dhigaysa mid ka sahlan qaar ka mid ah daawooyinka kale ee sonkorowga.
Trulicity waxa ku jira walax firfircoon oo la yiraahdo dulaglutide. Tani waa nooc ka mid ah hormoon la sameeyey oo u eg hormoon dabiici ah oo jirka ku jira oo la yiraahdo:
- GLP-1 hormone
Dulaglutide waa protein (borotiin) la farsameeyey (biotechnology), oo lagu sameeyo shaybaar iyadoo la adeegsanayo farsamooyin hidde-side (genetic engineering). Waxa lagu daray qayb yar oo ka dhigaysa inuu sii jiro waqti dheer jirka (taasoo u oggolaanaysa in hal mar usbuucii la qaato).
Trulicity waxay ku shaqaysaa iyadoo ku dayata shaqada hormoonka GLP-1. Tani waxay saamayn ku yeelataa dhowr hab oo jirka ah:
1. Kordhinta insulin-ka
Marka sonkorta dhiigga kor u kacdo:
- Waxay kicisaa unugyada beeryarada (pancreas) si ay u sii daayaan insulin
- Insulin-ku wuxuu ka caawiyaa sonkorta inay gasho unugyada
2. Yaraynta glucagon
- Waxay hoos u dhigtaa hormoon kale oo la yiraahdo glucagon
- Glucagon-ka caadiyan wuxuu kordhiyaa sonkorta dhiigga, markaa hoos u dhigiddiisu waa faa’iido
3. Gaabisinta dheefshiidka caloosha
- Waxay gaabisisaa sida cuntadu uga baxdo caloosha
- Tani waxay ka hortagtaa kor u kaca degdegga ah ee sonkorta dhiigga
4. Saamaynta maskaxda (rabitaanka cuntada)
- Waxay yarayn kartaa rabitaanka cuntada
- Dad badan ayaa dareema inay si fudud u dheregayaan
Qiyaasaha la qaato.
Trulicity 0.75 mg dareere duritaan ah (xal diyaarsan) oo ku jira qalim hore loo sii buuxiyey
Trulicity 1.5 mg dareere duritaan ah (xal diyaarsan) oo ku jira qalim hore loo sii buuxiyey
Trulicity 3 mg dareere duritaan ah (xal diyaarsan) oo ku jira qalim hore loo sii buuxiyey
Trulicity 4.5 mg dareere duritaan ah (xal diyaarsan) oo ku jira qalim hore loo sii buuxiyey
Dulaglutid (magaca walaxda firfircoon ee daawada)
Maqaalkan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan:
- Waa maxay Trulicity iyo waxa loo isticmaalo
- Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan isticmaalin Trulicity
- Sida loo isticmaalo Trulicity
- Waxyeellooyinka suurtagalka ah
- Sida loo kaydiyo Trulicity
- Waxyaabaha ku jira baakadka iyo macluumaad dheeraad ah
1. Waa maxay Trulicity iyo waxa loo isticmaalo
Trulicity waxa uu ka kooban yahay walax firfircoon oo la yiraahdo dulaglutid, waxaana loo isticmaalaa in lagu yareeyo sonkorta dhiigga (glukooska ku jira dhiigga) ee dadka waaweyn iyo carruurta da’doodu tahay 10 sano iyo wixii ka weyn ee qaba cudurka macaanka nooca 2-aad (type 2 diabetes). Waxa kale oo uu ka caawin karaa ka hortagga cudurrada wadnaha.
Marka uu jiro macaanka nooca 2-aad, jidhkaagu ma soo saaro insulin ku filan, insulin-ta uu soo saarana si fiican uma shaqeyso sida ay tahay. Marka tani dhacdo, heerka sonkorta (glukooska) ee dhiigga ayaa kordha.
Trulicity waxaa loo isticmaalaa:
- keligiis, haddii sonkorta dhiiggaaga aan si ku filan loogu xakameyn karin cunto (nafaqo habaysan) iyo jimicsi, isla markaana aadan qaadan karin metformin (daawo kale oo loo isticmaalo macaanka),
- ama waxaa lala isticmaalaa daawooyin kale oo macaanka ah, marka daawooyinkaas kaligood aysan ku filnayn xakamaynta heerka sonkorta dhiigga. Daawooyinkan kale waxay noqon karaan kuwo afka laga qaato iyo/ama insulin lagu duro.
Waxaa muhiim ah inaad sii wadato raacitaanka talooyinka ku saabsan cuntada iyo jimicsiga ee uu ku siiyay dhakhtarkaaga, farmashiistahaaga ama kalkaalisada caafimaadka.
2. Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan isticmaalin Trulicity
Ha isticmaalin Trulicity:
- haddii aad xasaasiyad (allerji) ka qabto dulaglutid ama mid ka mid ah waxyaabaha kale ee ku jira daawadan.
Digniino iyo taxaddarro
La hadal dhakhtar, farmashiiste ama kalkaaliye caafimaad ka hor intaadan isticmaalin Trulicity haddii:
- aad ku jirto daaweynta sifaynta dhiigga (dialysis: hab lagu nadiifiyo dhiigga marka kelyuhu si fiican u shaqayn waayaan), maadaama daawadan aan lagu talin xaaladdan.
- aad qabto macaanka nooca 1-aad (nooca uu jidhku gebi ahaanba joojiyo soo saarista insulin), sababtoo ah daawadani laga yaabo inaysan kugu habboonayn.
- aad qabto ketoacidosis-ka macaanka (diabetic ketoacidosis: xaalad halis ah oo dhacda marka jidhku uusan jebin karin sonkorta sababtoo ah insulin yari). Calaamadaha waxaa ka mid ah miisaan degdeg ah oo luma, lalabbo ama matag, ur neef oo macaan leh, dhadhan macaan ama bir u eg oo afka ka yimaada, ama ur aan caadi ahayn oo ka yimaada kaadida ama dhididka.
- aad qabto dhibaatooyin culus oo dheefshiidka ah, ama cuntadu ay ku sii jirto caloosha waqti ka dheer inta caadiga ah (oo ay ku jirto gastroparesis: gaabis ku yimaada dhaqdhaqaaqa caloosha).
- aad hore u qabtay pankreatitis (barar ku dhaca qanjirka beeryarada (xameetida gudaha)), kaas oo keena xanuun daran oo caloosha iyo dhabarka ah oo aan fududayn.
- aad qaadato sulfonylurea ama insulin si aad u maareyso macaankaaga, sababtoo ah sonkor dhiig oo aad u hooseysa (hypoglycemia) ayaa dhici karta. Waxaa laga yaabaa in dhakhtarkaagu beddelo qiyaasta daawooyinkan si loo yareeyo halistaas.
Trulicity ma aha insulin, sidaas darteed looma isticmaali karo beddelka insulin.
Calaamado mararka qaar halis noqon kara oo la xiriira gaabis ku yimaada faaruqinta caloosha (sida dareen buuxsanaan, lalabbo iyo/ama matag) ayaa lagu arkay bukaanno isticmaalaya Trulicity. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad la kulanto dhibaatooyin culus oo caloosha faaruqinteeda ah oo aan kaa tagin inta aad isticmaalayso daawadan.
U sheeg dhakhtarkaaga inaad isticmaalayso Trulicity haddii aad ogtahay in lagugu sameyn doono qalliin aad ku qaadan doonto suuxdin (hurdo la gelin).
Marka aad bilowdo daaweynta Trulicity, xaalado qaarkood waxaad la kulmi kartaa lumis dareere/jirka oo engega (dehydration), tusaale ahaan matag, lalabbo iyo/ama shuban, taas oo keeni karta hoos u dhac ku yimaada shaqada kelyaha. Waa muhiim inaad cabto dareere badan si aad uga hortagto engegga. La xiriir dhakhtarkaaga haddii aad qabto su’aalo ama walaac arrintan la xiriira.
Carruurta iyo dhallinyarada
Trulicity waxaa loo isticmaali karaa carruurta iyo dhallinyarada da’doodu tahay 10 sano iyo wixii ka weyn. Macluumaad lama hayo carruurta ka yar 10 sano.
Daawooyin kale iyo Trulicity
Trulicity wuxuu dib u dhigi karaa faaruqinta caloosha, sidaas darteed wuxuu saameyn ku yeelan karaa daawooyin kale. La hadal dhakhtar, farmashiiste ama kalkaaliye haddii aad qaadanayso, dhowaan qaadatay ama qorsheyneyso inaad qaadato daawooyin kale.
Uurka
Lama oga haddii dulaglutid uu waxyeello u geysan karo uurjiifka (ilmaha caloosha ku jira). Haweenka awooda inay uur qaadaan waa inay isticmaalaan ka hortagga uurka inta lagu jiro daaweynta dulaglutid. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad uur leedahay, u malaynayso inaad uur leedahay ama qorsheyneyso inaad uur yeelato, maadaama Trulicity aan la isticmaalin xilliga uurka. Kala hadal dhakhtarkaaga habka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo sonkorta dhiigga inta aad uurka leedahay.
Naas-nuujinta
La hadal dhakhtarkaaga haddii aad rabto inaad nuujiso ama aad nuujinayso ka hor intaadan qaadan daawadan. Ha isticmaalin Trulicity haddii aad nuujinayso, maadaama aan la ogeyn in dulaglutid uu galo caanaha naaska.
Wadista iyo isticmaalka mashiinnada
Trulicity saameyn yar ama aan lahayn ayuu ku leeyahay awoodda wadista gaadiidka ama isticmaalka mashiinnada. Si kastaba, haddii aad Trulicity la qaadato sulfonylurea ama insulin, sonkor dhiig oo hooseysa (hypoglycemia) ayaa dhici karta, taas oo hoos u dhigi karta feejignaantaada. Ka fogow wadista ama isticmaalka mashiinnada haddii aad dareento calaamadaha sonkor dhiig oo hooseysa. Eeg qaybta 2 “Digniino iyo taxaddarro” si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, iyo qaybta 4 calaamadaha sonkor dhiig oo hooseysa. La hadal dhakhtarkaaga si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Trulicity waxa ku jira sodium (milix)
Daawadani waxay ka kooban tahay wax ka yar 1 mmol sodium (23 mg) qiyaas kasta, sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa inay ku dhowdahay “aan lahayn sodium”.
Trulicity waxa ku jira polysorbat
- Trulicity 0.75 mg iyo 1.5 mg: waxay ka kooban yihiin 0.10 mg polysorbat 80 qalim kasta oo hore loo sii buuxiyey (taas oo u dhiganta 0.20 mg/ml).
- Trulicity 3 mg iyo 4.5 mg: waxay ka kooban yihiin 0.125 mg polysorbat 80 qalim kasta oo hore loo sii buuxiyey (taas oo u dhiganta 0.25 mg/ml).
Polysorbates waxay keeni karaan falcelinno xasaasiyadeed (allerji). La hadal dhakhtar haddii aad leedahay xasaasiyado la yaqaan.
3. Sida loo isticmaalo Trulicity
Had iyo jeer u isticmaal daawadan si sax ah sida uu kuu faray dhakhtarkaaga ama farmashiistahaaga. La xiriir dhakhtar ama farmashiiste haddii aad hubin la’aan qabto.
Dadka waaweyn
Dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa:
- qiyaas dhan 0.75 mg hal mar toddobaadkii, marka loo isticmaalo daaweynta macaankaaga ama marka Trulicity keligiis la isticmaalo.
- marka lala isticmaalo daawooyin kale oo macaanka ah, waxaa laguu qori karaa 1.5 mg hal mar toddobaadkii.
- haddii sonkorta dhiiggaaga aan si fiican loo xakameyn, qiyaasta waxaa loo kordhin karaa 3 mg hal mar toddobaadkii.
- haddii loo baahdo xakameyn dheeraad ah, qiyaasta mar kale ayaa loo kordhin karaa 4.5 mg hal mar toddobaadkii.
Carruurta iyo dhallinyarada
Qiyaasta bilowga ah ee carruurta iyo dhallinyarada (10 sano iyo wixii ka weyn) waa:
- 0.75 mg hal mar toddobaadkii.
Haddii sonkorta dhiigga aan si fiican loo xakameyn ugu yaraan 4 toddobaad kadib, dhakhtarku wuxuu kordhin karaa qiyaasta ilaa 1.5 mg hal mar toddobaadkii.
Qalin kasta (pen) wuxuu ka kooban yahay hal qiyaas oo toddobaadle ah (0.75 mg, 1.5 mg, 3 mg ama 4.5 mg), wuxuuna leeyahay hal duritaan oo keliya.
Waxaad qaadan kartaa Trulicity wakhti kasta oo maalinta ah, cunno la jirto ama la’aan. Waxaa fiican inaad qaadato isla maalinta toddobaad kasta. Si aad u xasuusato, waxaad calaamadeyn kartaa maalinta aad qaadatay qiyaasta ugu horreysa (sanduuqa daawada ama jadwalka taariikhda).
Trulicity waxaa lagu duraa hoosta maqaarka (subkutan injeksjon: duritaan hoos yimaada maqaarka) ee caloosha (abdomen) ama bowdada. Haddii qof kale ku siinayo duritaanka, waxaa lagu siin karaa gacanta sare.
Haddii aad rabto, waxaad toddobaad kasta ka duri kartaa isla aagga, laakiin waa inaad doorataa meel cusub oo ku dhow aaggaas.
Haddii aad Trulicity la qaadato sulfonylurea ama insulin, waa muhiim inaad cabbirto sonkorta dhiigga sida uu kuu faray dhakhtarka, farmashiistaha ama kalkaalisada.
Si taxaddar leh u akhri “Tilmaamaha isticmaalka” ee qalinka ka hor intaadan isticmaalin Trulicity.
Haddii aad qaadato qiyaas ka badan intii laguu qoray
Haddii aad qaadato Trulicity ka badan intii laguu qoray, isla markiiba la xiriir dhakhtarkaaga. Qiyaas xad-dhaaf ah waxay keeni kartaa sonkor dhiig oo aad u hooseysa (hypoglycemia) waxayna sababi kartaa lalabbo ama matag.
Haddii aad illowdo qiyaas
- Haddii aad illowdo duritaanka oo ay ka harsan tahay ugu yaraan 3 maalmood qiyaasta xigta, dur qiyaasta sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. Kadib qaado qiyaasta xigta maalinta aad caadiyan qaadato.
- Haddii ay ka harsan tahay in ka yar 3 maalmood qiyaasta xigta, iska dhaaf qiyaasta aad illowday oo qaado tan xigta maalinta caadiga ah.
Ha qaadan laba qiyaas si aad u buuxiso mid aad illowday.
Haddii loo baahdo, waxaad beddeli kartaa maalinta aad qaadato qiyaasta, laakiin waa in ay ugu yaraan 3 maalmood ka soo wareegeen qiyaastii ugu dambeysay.
Haddii aad joojiso isticmaalka Trulicity
Ha joojin isticmaalka Trulicity adigoon la tashan dhakhtarkaaga, sababtoo ah heerka sonkorta dhiiggaaga ayaa kordhi kara.
La hadal dhakhtar, farmashiiste ama kalkaaliye haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan isticmaalka daawadan.
4. Waxyeellooyinka suurtagalka ah
Sida dhammaan daawooyinka, daawadani waxay keeni kartaa waxyeellooyin, inkastoo aysan dhammaan dadka ku dhicin.
Waxyeellooyin halis ah
Dhif ah (waxay ku dhici karaan ilaa 1 qof 1000kii qofba):
- Falcelinno xasaasiyadeed oo aad u daran (anafylaksis (falcelin allerji oo degdeg ah oo halis ah), angioødem (barar degdeg ah oo ku dhaca maqaarka iyo unugyada hoostiisa)).
→ Isla markiiba la xiriir dhakhtar haddii aad aragto calaamado sida finan, cuncun, barar degdeg ah oo ka dhaca qoorta, wajiga, afka ama hunguriga, finan bararsan (elveblest: finan kor u kacaya oo cuncun leh) iyo neefsashada oo kugu adkaata.
- Bararka qanjirka beeryarada (akut pankreatitt (pankreatitis degdeg ah)), kaas oo sababi kara xanuun daran oo joogto ah oo ka jira caloosha iyo dhabarka.
→ Isla markiiba la xiriir dhakhtar haddii aad dareento calaamadahan.
Aan la garanayn (lama qiyaasi karo inta jeer ay dhacaan):
- Xannibaadda mindhicirka (tarmobstruksjon: calool-fadhi aad u daran oo ay weheliyaan xanuun caloosha ah, calool barar ama matag).
→ Isla markiiba la xiriir dhakhtar haddii aad dareento calaamadahan.
Waxyeellooyin kale
Aad u badan (in ka badan 1 qof 10kii qofba):
- Lalabbo – badanaa way yaraataa waqti ka dib
- Matag – badanaa way yaraataa waqti ka dib
- Shuban – badanaa way yaraataa waqti ka dib
- Xanuun caloosha ah
Waxyeellooyinkan caadi ahaan ma aha kuwo halis ah. Waxay badanaa dhacaan marka la bilaabo dulaglutid, balse way yaraadaan waqti ka dib dadka intooda badan.
- Sonkor dhiig oo hooseysa (hypoglycemia) – aad bay u badan tahay marka dulaglutid lala isticmaalo daawooyin ay ku jiraan metformin, sulfonylurea iyo/ama insulin. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato in la yareeyo qiyaasta sulfonylurea ama insulin.
Calaamadaha sonkor dhiig oo hooseysa waxaa ka mid noqon kara:
madax-xanuun, daal, tabar-darro, wareer, gaajo, jahawareer, xanaaq fudud, garaac wadne oo degdeg ah iyo dhidid. Dhakhtarkaaga ayaa kuu sheegi doona sida loo daaweeyo xaaladdan.
Caadi (waxay ku dhici karaan ilaa 1 qof 10kii qofba):
- Sonkor dhiig oo hooseysa (hypoglycemia) marka dulaglutid la isticmaalo keligiis ama lala qaato metformin iyo pioglitazon, ama daawooyinka loo yaqaan SGLT2-hæmmere (daawooyin ka shaqeeya kelyaha si ay u yareeyaan sonkorta dhiigga) leh ama aan lahayn metformin
- Rabitaanka cuntada oo yaraada
- Dheefshiid xumo
- Calool-fadhi
- Gaas badan (hawada caloosha)
- Calool barar
- Reflux ama “gubasho hunguri” (GERD (cudur ay aashitada caloosha dib ugu soo noqoto hunguriga))
- Hinqasho (raping/belching)
- Daal
- Garaaca wadnaha oo kordha
- Dib u dhac ku yimaada calaamadaha korontada ee wadnaha (forsinkelse av elektriske impulser i hjertet)
Aan aad u badnayn (waxay ku dhici karaan ilaa 1 qof 100kii qofba):
- Falcelin ka timaadda meesha la isku duro (sida finan ama casaan)
- Falcelin xasaasiyadeed (hypersensitivitet (falcelin jidhku si xad-dhaaf ah uga jawaabo walax)) sida barar ama finan cuncun leh
- Engegga jirka (dehydration), badanaa la xiriira lalabbo, matag iyo/ama shuban
- Dhagxaan xameetida (gallestein)
- Barar ku dhaca xameetida (galleblærebetennelse)
- Isbeddel ku yimaada dhadhanka cuntada ama cabitaanka
Dhif ah (waxay ku dhici karaan ilaa 1 qof 1000kii qofba):
- Gaabis ku yimaada faaruqinta caloosha
Soo sheegidda waxyeellooyinka
La xiriir dhakhtar, farmashiiste ama kalkaaliye caafimaad haddii aad la kulanto waxyeellooyin, xitaa kuwa aan lagu xusin warqaddan.
Waxaad sidoo kale si toos ah uga soo sheegi kartaa waxyeellooyinka adigoo adeegsanaya foomka ku yaal bogga internetka ee Direktoratet for medisinske produkter (Hay’adda Maamulka Alaabooyinka Caafimaadka).
Markaad soo sheegto waxyeellooyinka, waxaad ka qayb qaadanaysaa kordhinta macluumaadka ku saabsan badbaadada isticmaalka daawadan.
5. Sida loo kaydiyo Trulicity
Ku hay daawadan meel aysan carruurtu gaari karin.
Ha isticmaalin daawadan ka dib taariikhda dhicitaanka (EXP) ee ku qoran calaamadda qalinka iyo sanduuqa. Taariikhda dhicitaanku waa maalinta ugu dambeysa ee bisha la tilmaamay.
Ku kaydi qaboojiyaha heerkulkiisu yahay 2–8°C. Ha barafeyn (ha dhigin meel baraf noqota).
Ku hay baakadka asalka ah si looga ilaaliyo iftiinka.
Trulicity waxaa lagu hayn karaa meel ka baxsan qaboojiyaha muddo ilaa 14 maalmood, haddii heerkulku uusan ka badnayn 30°C.
Ha isticmaalin daawadan haddii aad aragto in qalinku dhaawacmay, ama dareeraha daawadu uusan nadiif ahayn, midabkiisu is beddelay ama uu leeyahay walxo yar-yar oo ku dhex jira (qurubyo: jajabyo aad u yaryar oo muuqda).
Daawooyinka ha lagu tuurin bulaacadaha (biyo-mareennada) ama qashinka guriga. Weydii farmashiistaha sida loo tuuro daawooyinka aadan mar dambe isticmaalin. Tallaabooyinkan waxay ka caawinayaan ilaalinta deegaanka.
