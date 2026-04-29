Qeybtii hore oo keliya: Harry Kane wuxuu dhigay laba rikoor kulankii PSG.

HS: Harry Kane oo ka tirsan Bayern Munich ayaa dhigay laba rikoor kadib gool uu dhaliyay kulankii lugta hore ee semi-finalka Champions League ee ay la ciyaareen Paris Saint-Germain.
Ciyaaryahanka reer England ayaa kooxdiisa hoggaanka u dhiibay 1–0 daqiiqaddii 17aad, markii uu dhaliyay rigoore.
Goolka Kane ayaa ka dhigay inuu markii ugu horreysay hal xilli ciyaareed ku lug yeesho 60 gool (taasoo ka dhigan goolal uu dhaliyay iyo kuwo uu caawiyay), isagoo hadda leh 54 gool iyo 6 caawin, kuwaas oo ah kuwii ugu badnaa ee uu abid sameeyo hal xilli ciyaareed.
Sidoo kale, goolkan ayaa ka dhigaya Kane ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee gool ka dhaliya lix kulan oo isku xiga oo Champions League ah, isagoo ka jabiyay rikoodhkii hore ee Steven Gerrard oo ahaa shan kulan.
Harry Kane ayaa hiigsanaya inuu jabiyo rikoodhkii Robert Lewandowski.
Inta badan xilli ciyaareedkan Bundesliga, Kane wuxuu u muuqday mid si dhab ah ugu dhow inuu gaaro rikoodhka gooldhalinta ee Lewandowski, kaas oo 41 gool u dhaliyay Bayern Munich xilli ciyaareedkii 2020/21, isagoo markaas dhaafay rikoodhkii hore ee Gerd Müller.
Hadda Kane wuxuu leeyahay 33 gool 28 kulan oo uu ciyaaray, taasoo ka dhigan inuu u baahan yahay 8 gool kale iyadoo ay kaliya 3 kulan ka harsan yihiin iyo caqabad aad u adag.
