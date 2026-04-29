Geedka Strawberries faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay hadii cunistiisa la joogteeyo
Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah ee xanuunka macaanka
Dacwada OpenAI iyo Elon oo meel xaasaasi ah maraysa "Elon waa xaasid niyad jabay"

HNN: Elon Musk ayaa Talaadadii ka markhaati furay maxkamad federaal ah oo ku taalla Oakland, isagoo si toos ah uga hor yimid saaxiibkiisii hore iyo madaxa OpenAI, Sam Altman. Dacwaddan oo si weyn loo hadal hayo ayaa la rumeysan yahay inay saameyn weyn ku yeelan karto mustaqbalka sirdoonka macmalka ah (AI), sida ay weriyeen Associated Press iyo Reuters.

Musk ayaa dacwaddan gudbiyay sannadkii 2024, isagoo ku soo oogay Altman, saaxiibkiis dhow Greg Brockman, iyo shirkadda weyn ee Microsoft. Wuxuu ku eedeeyay inay ka leexdeen ujeeddadii asalka ahayd ee OpenAI, taas oo ahayd in la horumariyo sirdoonka macmalka ah si uu ugu adeego danaha guud ee bini’aadamka, halkii laga noqon lahaa mid faa’iido doon ah.

Intii uu ka hadlayay maxkamadda, Musk wuxuu si cad u sheegay in arrintu aysan ahayn mid adag sida ay u muuqato. Wuxuu yiri: “Waxay isku dayi doonaan inay kiiskan ka dhigaan mid aad u adag, laakiin dhab ahaantii waa mid aad u fudud. Ma fiicna in la xado hay’ad samafal.” Hadalkan ayaa muujinaya aragtidiisa ah in OpenAI ay ka baxday jihadii samafalka ahayd ee lagu aasaasay.

Dhanka kale, OpenAI ayaa si adag u diiday eedeymahaas. Qareenkooda, William Savitt, ayaa sheegay in dacwaddan ay ka dhalatay xaasidnimo iyo niyad-jab. Wuxuu ku dooday in Musk uu isagu hore u rabay in OpenAI loo beddelo shirkad ganacsi oo uu ka yeelan karo in ka badan 50% lahaansho, isla markaana lagu daro shirkaddiisa Tesla. Savitt wuxuu yiri: “Waxaan halkan u joognaa sababtoo ah Musk ma helin wixii uu ka rabay OpenAI.”

Sidoo kale, waxaa la tilmaamay in Musk uu bilaabay shirkad u gaar ah oo AI ah, oo la yiraahdo xAI, sannadkii 2023, taas oo sii xoojisay doodda ah in tartan ganacsi uu qayb ka yahay murankan.

Marka laga hadlayo dhinaca maaliyadda, Musk wuxuu dalbaday magdhow dhan 150 bilyan oo doolar, taas oo muujinaysa culayska iyo baaxadda dacwaddan.

Intii uu markhaatiga ahaa, Musk wuxuu sidoo kale ka hadlay aragtidiisa mustaqbalka AI, isagoo saadaaliyay in sirdoonka macmalka ahi uu noqon doono “mid ka caqli badan qof kasta oo bini’aadam ah”sannadka soo socda. Wuxuu tilmaamay inuu si joogto ah u shaqeeyo 80 ilaa 100 saacadood toddobaadkii, inuusan fasax qaadan, isla markaana uusan lahayn hanti sida guri fasax ama dooni, taas oo uu ku muujinayo sida uu diiradda u saarayo shaqadiisa.

Dacwaddan ayaa la filayaa inay socoto muddo saddex toddobaad ah, waxaana sidoo kale la filayaa in markhaati ka noqdaan Sam Altman iyo madaxa Microsoft, Satya Nadella. Natiijada dacwaddan ayaa laga yaabaa inay si weyn u saameyso jihada horumarka iyo maamulka shirkadaha AI ee mustaqbalka.

Heemaal News Network.

Qeybtii hore oo keliya: Harry Kane wuxuu dhigay laba rikoor...
Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad...
Qeybtii hore oo keliya: Harry Kane wuxuu dhigay laba rikoor kulankii...
Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad u...
Juventus oo u heelan helista Bernardo Silva oo ka huleelaaya Mancity
Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa iyo Newcastle oo tartan ugu...
Geedka Strawberries faa’iidada caafimaad ee uu leeyahay hadii cunistiisa la...
by Heemaal
Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah...
by Heemaal
Xasaasiyadda cuntada ee nidaamka difaaca jirka iyo dheefshiidka
by Heemaal
Kansarka ku dhaca dabnaha iyo sida ugu fudud ee loo...
by Heemaal
10-ka dawo ee ka caawiya xanuunka subbaga (kolestaroolka sare), ka...
by Heemaal
Sobobta dad gaar ah loogu qoro daawada Xultophy ee xanuunka...
by Heemaal
Qalabka casriga ah ee Neefsiga ee Flaem LightNeb iyo sida...
by Heemaal
Daraasaad: Saameynta Blueberry ee Xusuusta iyo Shaqada Maskaxda
by Heemaal
Cadaadiska Dhiigga Sare (Hypertension): Fahamka, Kahortaga, iyo Maareynta
by Heemaal
Ozempic: Daawada Semaglutide iyo Isticmaalkiisa Macaanka Nooca 2-aad
by Heemaal
Dhibaatooyinka iyo faa’iida laga helo qaadashada dawada Insulin Aspart Sanofi...
by Heemaal
Fiitamiinadan waxay noqon karaan kuwo halis ah hadii aad badsato
by Heemaal
Dacwada OpenAI iyo Elon oo meel xaasaasi ah maraysa “Elon...
Boqor Charles III Oo Booqasho ku Tagay Mareykanka kana Hadlay...
Agaasimihii hore ee FBI-da Maraykanka, Oo Markii Labaad Lagu soo...
Ukraine Oo Maanta Duqaysay Warshad Saliidda Ugu Muhiimsan Caalamka Ee...
FBI-da Mareykanka Bilowday Howlgal ka Dhan ah Xarumaha Ganacsiga Somalida...
Prof John Oo Dunidda uga Digay in Dib Loogu Laabto...
Barasaabka Awdal Oo Dhigiisa Hargeysa Ugu Awood Sheegtay Deganka Cabdi...
Xasan Sheekh Oo Odayaasha Dhaqanka Somaliyeed kala Hadlay Doorashada Qof...
Isu socodka Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarisa iyo Nairobi Oo Istaagay...
Booliiska Somaliland Oo Gacanta kusoo Dhigay Eedeysane Dil Gaystay Dhawaan.

Guuldarradii Arsenal ka soo gaartay Manchester City ayaa si...

Haaland oo aaminsan in ay ku guulaysanayaan horyaalka Premier...

Dhibaatada Tottenham way sii socotaa: – Hadda xaaladdu aad...

Manchester United oo xaraash iyo eryis iskugu daraysa toddoba...

Jawaabaha jirka ee yaraanta iyo badida nafaqada vitamin D-ga
by Heemaal
Dhibaatooyinka isu dheellitirka (balance problems) sababaha keena
by Heemaal
Dib-u-celinta Caanaha ee Ilmaha Yar (Infant Reflux)
by Heemaal
Cudurka ku dhanaca ganaca ee halista badan iyo sida loo...
by Heemaal