HS: Guuldarradii Arsenal ka soo gaartay Manchester City ayaa si sahlan uga qaadi karta hanashada horyaalka Premier League. Martin Ødegaard wuxuu waqtiyadii dambe la tacaalayay dhaawacyo, balse ciyaartii adag ee Sabtidii wuxuu ku ciyaaray ilaa daqiiqaddii ugu dambeysay.
Taasi dad badan ma aysan filayn.
– Waan la yaabnay inuu safka ku soo bilowdo. Wuxuu ciyaaray kulanka oo dhan isagoo leh xamaasad sare. Maanta wuxuu ahaa mid cajiib ah, ayuu yiri khabiirka Viaplay Peter Schmeichel.
Kabtanka reer Norway ee Arsenal ayaa sidoo kale sameeyay baasas aad u qurux badan, waxaana kaliya wax yar uun ka maqnaa inuu diiwaangeliyo caawinno badan (assists).
– Dad badan ayaa su’aalo ka qabay qaab ciyaareedkiisa. Waxaan rajeynayaa inay arkeen ciyaarta maanta, ayuu yiri halyeeyga Arsenal Fredrik Ljungberg oo ka hadlayay istuudiyaha caalamiga ah ee Viaplay.
Halyeeygii hore ee goolhayaha Peter Schmeichel ayaa aaminsan in Arsenal ay yihiin laba kooxood oo gebi ahaanba kala duwan marka kabtanka uu joogo iyo marka uusan joogin.
– Marna ma aanan fileyn inuu ciyaari doono waqti intaas le’eg. Ciyaartu si buuxda ayay isu beddeshaa marka uu ciyaarayo, ayuu yiri ninka reer Denmark.
Ka hor kulankii weynaa ee Axadda, Martin Ødegaard tan iyo 1-da Maarso wuxuu ciyaaray kaliya labo ka mid ah 11-kii kulan ee Arsenal.
– Way fiicneyd inaan soo laabto. Dhamaadka waan daalay, balse wax walba way hagaageen, ayuu Ødegaard u sheegay Viaplay.
Horaanta toddobaadka dhexdiisa, Manchester City ayaa ka gudbi kara Arsenal kala sarreynta. Haddii kooxda buluugga ah ay garaacdo Burnley, markaas saaxiibkiisa xulka qaranka Erling Haaland iyo kooxdiisa ayaa hoggaanka horyaalka qaban doona iyadoo afar wareeg ay harsan yihiin.
– Weli waddo dheer ayaa harsan. Waxba lama go’aamin. Waxay noqon doontaa dhammaad weyn oo xilli ciyaareedka ah, ayuu yiri Ødegaard.
– Way adkayd, balse wax badan ayaan si fiican u sameynay.
Kooxda London waxay heshay fursado waaweyn oo badan oo aysan ka faa’iidaysan.
– Way isu dhawaayeen. Haddii aan ka dhalin lahayn mid ka mid ah fursadihii qeybta labaad, natiijadu si buuxda ayay u duwanaan lahayd.
Heemaal Sport.