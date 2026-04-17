Aqalka Cada Ee Maraykanka Oo Sheegay In Qorshe ka kooban Saddex bog Lagu soo Afjaro Dagaalka.

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa waxyar ka hor baahisay in Mareykanka iyo Iiraan ay galeen wada-hadallo dhab ah oo ku saabsan qorshe ka kooban saddex bog oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka.
Iiraan ayaa ku adkaysanaysa in ay sii horumariso barnaamijkeeda Nukliyeerka, inta Mareykanku sii daayo 20 bilyan oo doollar oo ka mid ah lacagaha Iiraan ee la xayiray,iyadoo taas beddelkeeda Iiraan ay oggolaanayso heshiis laga galo barnaamijkeeda nukliyeerka.
Dhinaca kale Trump ayaa marinka Hormuz u bixiyay marinka Iiraan, ka dib marar kala duwan oo uu sheegay in Hormuz loo bixin doono marinka Trump, wuxuuna ku dhawaaqay inuu hadda marin-biyoodkaa si rasmi ah u furan yahay.
Wuxuu yiri; “Iiraan hadda waxay ku dhawaaqday in Marinka Iiraan uu si buuxda u furan yahay, islamarkaana diyaar u yahay in si caadi ah loo maro. Waad mahadsan tihiin!”