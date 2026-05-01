QM oo soo dhawaysay Madaxweynaha Myanmar oo badalay xukunkii xabsiga ee hogaamiyihii hore

HNN: Madaxweynaha Myanmar ayaa u beddelay inta ka hartay xukunka xabsiga ee hoggaamiyihii hore ee rayidka ahaa Aung San Suu Kyi in lagu hayo xabsi guri, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Suu Kyi ayaa laga soo saaray xabsiga kadib go’aanka madaxweyne Min Aung Hlaing, sida ay warbaahintu sheegtay.
Telefishinka dowladda ee MRTV ayaa baahiyay sawir muujinaya Suu Kyi oo 80 jir ah, iyadoo ku fadhida kursi alwaax ah, isla markaana ay la joogaan laba nin oo dhar ciidan wata. Tani waa sawirkii ugu horreeyay ee si fagaare ah loo arko muddo dheer. Waxay muddo sannado ah ka go’doonsanayd dunida dibaddeeda. Waxaa la xiray kadib afgambigii 2021, waxaana lagu xukumay xabsi dheer.
Walaaca laga qabo caafimaadkeeda ayaa kordhay sannadihii u dambeeyay, waxaana dhaqdhaqaaqayaasha Myanmar ay bilaabeen olole caalami ah oo lagu dalbanayo caddeyn muujinaysa inay weli nooshahay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres, ayaa soo dhaweeyay warkan.
“Tani waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka abuurista xaalado u oggolaanaya hannaan siyaasadeed oo lagu kalsoonaan karo,” ayuu yiri afhayeenka Qaramada Midoobay, Stephane Dujarric.
Horey, Aung San Suu Kyi waxay 15 sano ku qaadatay xabsi guri, waxayna caan ku noqotay iska caabin aan rabshad lahayn oo ay ka horjeedday xukunka militariga. Waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel sannadkii 1991.
Heemaal News Network