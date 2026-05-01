Imaaraadka oo dadkeega ka mamnuucay u safrida wadamo carbeed iyo Iiraan

Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa Khamiistii mamnuucay in muwaadiniintiisu u safraan Iran. Ciraaq iyo Lubnaan ayaa sidoo kale ku jira xayiraaddan safarka.
Ku dhawaaqista Khamiista ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu sababeeyay xaaladda ka sii daraysa ee gobolka, taasoo la xiriirta dagaalka Bariga Dhexe, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda WAM.
Muwaadiniinta Imaaraadka ee ku sugan dalalkan ayaa lagu booriyay inay sida ugu dhaqsaha badan ugu laabtaan dalkooda.
Iran ayaa weerarro ku qaaday Imaaraadka oo ay ku jiraan bartilmaameedsiga kaabayaasha tamarta iyo kaabayaasha kale ee rayidka intii uu socday khilaafka, kaasoo ka dhashay weerarradii ay Mareykanka iyo Israa’iil ku qaadeen Iran.