Itoobiya Oo Ansixisay Miisaaniyada Dalka Una Qaybisay 12-ka Deegaanka iyo 2-da Ismaamul Magaalo.

Dowlada dhexe ee Itoobiya ayaa dhawaan ansixiyay miisaaniyada guud ee Itoobiya ee sanadka 2026. T.I taasoo dhan 2.34 tirilyan oo birr, 520.5 bilyan oo birr oo miisaaniyada kamid ah waxaa loo qoondeeyay in loo qaybiyo 12-ka Deegaanka iyo 2-da Ismaamul magaalo ee Itoobiya.
Sidan hoose ayaana loo kala helayaa qoondada miisaaniyadaas.
1) Deegaanka Oromada. 179.3 bilyan birr.
2) Deegaanka Amxaarada. 112.4 bilyan birr.
3) Deegaanka Soomaalida. 51.9 bilyan birr.
4) Deegaanka Dhabuubka. 36.5 bilyan birr.
5) Deegaanka Tigreega. 31.3 bilyan birr.
6) Deegaanka Badhtamaha Itoobiya. 30.9 bilyan birr.
7) Deegaanka Siidamada. 20.9 bilyan birr.
8) Deegaanka K/Galbeed Itoobiya. 16.2 bilyan birr.
9) Deegaanka Canfarta. 15.7 bilyan birr.
10) Deegaanka Benishangul. 9.5 bilyan birr.
11) Deegaanka Gambela. 6.9 bilyan birr.
12) Ismaamulka Diridhaba. 4.5 bilyan birr.
13) Deegaanka Hararida. 3.9 bilyan birr.
14) Ismaamulka Addis Ababa. 74 milyan birr. Se