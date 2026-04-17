Hindiya Oo Bilowday Inay Lacagta Shiinaha ee yuan-ka Shidaalka Uga iibsato Iiraan, Iyo Walaaca Maraykanka

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta baahisay in ay Hindiya bilowday lacagta Shiinaha ee yuan-ka inay shidaalka uga iibsato Iiraan, ka dib markii Iiraan ay ku xirtay dalalka ka iibsanaya shidaalka inay adeegsadaan lacagta Shiinaha.
Warbixntan waxaa lagu sheegay in arrintan ay ku bilaabatay si tartiib ah, balse ay si joogto ah u socoto.
Sidoo kale, waxaa jira walaac uu wajahayo Mareykanka oo la xiriirta in tallaabo noocan ah ay si ballaaran u faafto, taas oo mustaqbalka wiiqi karta saameynta Mareykanka oo ku tiirsan lacagta doollarka.
Go’aanka Iiraan waa mid dharbaxo uu gacantiisa ku dhaliyay ku noqonaysa Mareykanka, sababtoo ah hubka ugu xooggan ee Mareykanka uu heysto waa cunaqabateynta.