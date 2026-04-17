Qiimaha Shidaalka Aduunka Oo si Weyn hoos ugu Dhacay, Saacad ka dib Markii Iiran Furtay Hormuz.

Qiimaha Shidaalka aduunka ayaa si weyn hoos ugu dhacay, saacad ka dib markii Iiraan furtay marin-biyoodka Hormuz.
Qiimaha halka foosto saliidda Brent crude ayaa hoos uga dhacay $90, isagoo hore uga badnaa $98 isla maalintaas.
Sidoo kale, NYMEX light sweet crude, oo ah halbeegga Shidaalka ee Maraykanka, ayaa isna si weyn hoos ugu dhacay.
Ka hor khilaafka, Shidaalka nooca Brent wuxuu wax yar ka hooseeya $70 foosto. Wuxuu kor u dhaafay $100 horraantii bisha Maarso, wuxuuna gaaray heerkii ugu sarreeyay ee ka badan $119 dabayaaqadii isla bishaas.
