Haweenka Garoowe Oo Wacad ku Maray Inay M/Deni ka Difaacayaan Ciidnka Jimcaale by Heemaaln July 8, 2026 July 8, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 10 Mareykanka iyo Israel Oo Weerar ku Bilaabay Iran Iyo Iran Oo Dalalka Khaliijka Weerartay Xasan Sheekh Oo Qaabilay Wafdi ka Socday Magaalada Baydhabo Madaxweynaha Kenya Oo Arsenal ku Casuumay Dalkiisa Trump:-Jasiiradda Greenlan Maaha Inay Denmark sii Maamusho 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Dowlada Turkiga iyo Boqortooyada UK Oo kala Saxiixday Heshiis Difaac Oo Wada-jir ah next post “Maalintaa Xasan Dib loo Doortay Ayaan Qoriga Iyo Tuutaha Iibsaday Ee Reer Puntland-naw Aanu Is-difaacno..”