Hindiya Oo si weyn Uga Cadhootay Iiraan Markii la Weeraray Maraakiib Shidaal u Siday

Hindiya ayaa si weyn uga xanaaqday Iiraan kadib markii la weeraray maraakiib shidaal oo Hindiya leedahay xilli ay marayeen marin biyoodka Hormus, ciidanka Kacaanka Iiraan ayaa la sheegay iney rasaas ku fureen maraakiibtaasi.
Shaqaalihii maraakiibtaasi saarnaa ayaa la sheegay inay bad qabaan. Dhacdadan ayaa timid kadib markii Iiraan ay si kumeel gaadha dib ugu furtey marinka Hormus, kaasoo xidhnaa mudo 50 maalmood ah.
Dhinaca kale Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibada Iiraan ayaa sheegay in Iiraan ay kaliya nafteeda difaacayn balse ay u socoto iney difaacdo dhamaan dalalka gobolka ku yaala .
Hase ahaatee hadalkan maaha mid ay soo dhaweyn doonaan dalalka Carabeed ee gobolku, kuwaaso sheegtay iney Iiran Khiyaantay oo ay ku qaaday weeraro kadisa oo ay marnaba ka filaneyn.