HNN: Askari Faransiis ah oo ka tirsanaa UNIFIL ayaa lagu dilay weerar ka dhacay Lebanon. Dhacdadan dhimashada leh waxay timid maalmo yar kadib markii Israel iyo Lebanon ay ku dhawaaqeen xabbad-joojin 10 maalmood ah.
Askari Faransiis ah oo ka tirsanaa howlgalka nabad-ilaalinta ee Qaramada Midoobay ee Lebanon ayaa la dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar ay UNIFIL iyo mas’uuliyiinta Faransiisku sheegeen in ay u badan tahay inay fuliyeen Hezbollah.
Saddex kale oo ka tirsan howlgalka nabad-ilaalinta ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka ka dhacay tuulada Ghandouriyeh ee koonfurta Lebanon, sida ay UNIFIL sheegtay Sabtidii, laba ka mid ahna dhaawacoodu waa culus yahay.
UNIFIL waxay sheegtay in qiimeyn hordhac ah ay muujisay in weerarka uu ka yimid kooxo aan dowladeed ahayn, laguna tuhunsan yahay Hezbollah, isla markaana baaritaan la bilaabay oo ku saabsan waxa ay ku tilmaantay “weerar ula kac ah”.
Wicitaanno uu la yeeshay Madaxweynaha Lebanon Joseph Aoun iyo Ra’iisul Wasaaraha Lebanon Nawaf Salam, Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay “weerarka aan la aqbali karin”, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiskiisa Sabtidii.
Emmanuel Macron ayaa sidoo kale sheegay in caddeymaha ilaa hadda ay tilmaamayaan kooxda hubeysan ee Lubnaan, wuxuuna ku boorriyay dowladda Lebanon inay tallaabo ka qaaddo kuwa mas’uulka ka ah.
Kooxda hubeysan ee xiriirka la leh Iran ayaa diiday eedeymaha, iyagoo ku baaqay “in laga fiirsado bixinta xukunno ku saabsan dhacdada”.
“Waxaan beenineynaa in wax xiriir ah oo naga dhexeeya dhacdada ku dhacday ciidamada UNIFIL ee ka dhacday deegaanka Ghandouriyeh ee Bint Jbeil, ayna jirin” ayay Hezbollah ku tiri bayaan.
Wasiirka Ciidamada Qalabka Sida ee Faransiiska Catherine Vautrin ayaa sheegtay in roondada la weeraray iyadoo ku jirtay howlgal ay ku furaysay waddo loo maro saldhig ay leeyihiin UNIFIL oo go’doon ku noqday dagaallada ka socda aaggaas. Waxay intaas ku dartay in askariga lagu dilay rasaas toos ah oo hub fudud ah.
Ciidamada Lebanon ayaa cambaareeyay weerarkan, waxayna sheegeen in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdada.
Madaxweyne Joseph Aoun ayaa sidoo kale tacsi u diray, wuxuuna amray in si degdeg ah loo bilaabo baaritaan, halka Ra’iisul Wasaare Nawaf Salam uu cambaareeyay weerarka.
