Saturday, April 18, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Somali

Madaxweynaha Kuuba Oo Sheegay inay Iska Difaacaan Gardarada Maraykanka

by Heemaaln
FacebookTwitterPinterestEmail

Madaxweynaha Kuuba ayaa sheegay in shacabka Kuuba ay diyaar u yihiin iney dagaalamaan oo ay difaacaan dalkooda iyo nidaamkooda Kacaanka hadii loo baahdo.

Madaxweynaha Kuuba ayaa yidhi “Hadii 32 askari oo Kuubaan ah ay ku dhinteen Venezuela iyagoo difaacaya Madaxweynihii Dalkaas Maduro, markaa malaayiin Kuubaan ah maxay sameyn lahaayeen hadii ay noqoto iney difaacaan dalkooda Kuuba iyo Kacaankooda.”

Hadalka Madaxweynaha Kuuba ayaa yimid xili uu Madaxweynaha Mareykanku dhowr jeer ku hanjabay inuu Kuuba qabsan doono oo ay ku xigto Iiraan.

FG: Ciidamada Kuuba waxay qayb ka ahaayeen Ciidamadi gaarka ahaa ee ilaalin jirey Maduro, Madaxweynihii Venezuela ee Mareykanku qabtay.

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.